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Národné centrum: Počet hospitalizácií medziročne mierne klesol
Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo 1.065.904 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o pokles 0,8 percenta, čo predstavuje 10.141 hospitalizácií. Najviac hospitalizácií si vlani opäť vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).
Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa. V priemere najdlhšie hospitalizácie boli u osôb s duševnými poruchami a poruchami správania (27,7 dňa). Naopak, najkratší pobyt v nemocnici bol u hospitalizovaných pre choroby oka a očných adnexov (tri dni).
Najviac hospitalizácií evidovali nemocnice v Košickom kraji (16,7 percenta), nasledovali Bratislavský, (16,5 percenta), Žilinský (15,2 percenta) a Prešovský (14,6 percenta) kraj. Z hľadiska veku sa viac ako tretina hospitalizácií týkala vekovej kategórie 55- až 74-ročných (34,3 percenta).
V uplynulom roku zomrelo v nemocnici počas hospitalizácie 28.655 osôb. Z pohľadu úmrtnosti na 1000 hospitalizácií sa úmrtnosť týkala najviac hospitalizácií pre choroby dýchacej sústavy (5385 osôb). „Z toho 43,6 percenta týchto úmrtí bolo zapríčinených zápalom pľúc vyvolaným nešpecifikovaným mikroorganizmom,“ dodalo NCZI.
Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa. V priemere najdlhšie hospitalizácie boli u osôb s duševnými poruchami a poruchami správania (27,7 dňa). Naopak, najkratší pobyt v nemocnici bol u hospitalizovaných pre choroby oka a očných adnexov (tri dni).
Najviac hospitalizácií evidovali nemocnice v Košickom kraji (16,7 percenta), nasledovali Bratislavský, (16,5 percenta), Žilinský (15,2 percenta) a Prešovský (14,6 percenta) kraj. Z hľadiska veku sa viac ako tretina hospitalizácií týkala vekovej kategórie 55- až 74-ročných (34,3 percenta).
V uplynulom roku zomrelo v nemocnici počas hospitalizácie 28.655 osôb. Z pohľadu úmrtnosti na 1000 hospitalizácií sa úmrtnosť týkala najviac hospitalizácií pre choroby dýchacej sústavy (5385 osôb). „Z toho 43,6 percenta týchto úmrtí bolo zapríčinených zápalom pľúc vyvolaným nešpecifikovaným mikroorganizmom,“ dodalo NCZI.