Národné ceny starostlivosti Dobré srdce majú svojich nositeľov

Bratislava 22. septembra (TASR) – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) ocenila v utorok (21. 9.) víťazov druhého ročníka Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Ceny okrem víťazov deviatich kategórií udelila i ďalším laureátom vrátane jedného in memoriam. TASR o tom za organizátorov informovala Nora Krchňáková.



V kategórii sestra získala Dobré srdce Zdenka Majchrová zo zariadenia Iskierka nádeje v Trenčíne, ocenenie v kategórii opatrovateľ udelili Pavlovi Kalinovi zo zariadenia PE - ES z Nitrianskych Sučian.



Víťazkou kategórie odborný pracovník v sociálnych službách sa stala fyzioterapeutka Katarína Čečotová zo strediska sociálnych služieb Matilda Huta. Manažérom v sociálnych službách oceneným Dobrým srdcom je riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vlček.



V kategórií dobrovoľník dala porota najviac hlasov Marte Kupcovej, dobrovoľníčke v OZ Vagus, "naj" foundriser je pre tento rok Soňa Vancáková z Košického OZ Maják nádeje.



Ocenenie Dobré srdce ako najlepší poskytovateľ ZSS získal sociálny dom Antic v Bardejove, za výnimočný počin v sociálnych službách boli ocenené zakladateľka centra Memory Mária Čunderlíková a zakladateľka združenia na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Nezábudka Ildikó Madarászová. Z radov novinárov za Dobré srdce vybrala porota Barbaru Štefanovičovú.



"Okrem odovzdania ceny Dobré srdce víťazom deviatich kategórií si takmer 400 hostí uctilo pamiatku piatich zamestnancov sociálnych služieb, ktorí pri výkone svojho povolania ochoreli na COVID-19 a aj mu podľahli," doplnila Krchňáková s tým, že vedúcej sestre a podpredsedníčke SKS a PA Margite Kostúrikovej sa porota rozhodla udeliť aj ocenenie Dobré srdce in memoriam za celoživotnú osvetu a zápas o prítomnosť sestier v sociálnych službách.



V druhom ročníku národnej ceny starostlivosti o víťazoch v deviatich kategóriách rozhodovala porota na čele s predsedníčkou APSS a autorkou projektu Annou Ghannamovou. "Ukázali sme, že napriek nedostatkom v legislatíve a rozpočte – človek s dobrým srdcom v slovenských sociálnych službách stále je," uviedla Ghannamová.