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Národné obranné sily: Výcvik pripravuje záložníkov aj na obranu štátu
Účastníci počas základného 14-dňového výcviku absolvujú komplexnú prípravu zameranú na telesnú, topografickú, taktickú, streleckú a zdravotnícku prípravu, ako aj na rozvoj psychickej odolnosti.
Autor TASR
Lozorno 23. júna (TASR) - Národné obranné sily (NOS) majú pripraviť dobrovoľníkov nielen na pomoc pri živelných pohromách a krízových situáciách, ale po ďalšom výcviku aj na doplnenie Ozbrojených síl SR v prípade potreby. TASR to uviedol brigádny generál a veliteľ NOS Ladislav Kisel počas mediálneho dňa vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch pri Lozorne.
Účastníci počas základného 14-dňového výcviku absolvujú komplexnú prípravu zameranú na telesnú, topografickú, taktickú, streleckú a zdravotnícku prípravu, ako aj na rozvoj psychickej odolnosti. „Po tomto výcviku odchádzajú všetci morálne aj fyzicky pripravení na to, aby mohli plniť úlohy ozbrojených síl,“ uviedol Kisel.
Po absolvovaní základného výcviku sa môžu frekventanti rozhodnúť pre vstup do pohotovostných alebo operačných záloh. Podľa Kisela musí vojak v zálohách absolvovať minimálne 20 dní výcviku ročne. Po úvodných 14 dňoch nasleduje ďalších šesť dní zdokonaľovacej prípravy, zameranej aj na pomoc pri živelných pohromách, katastrofách či iných mimoriadnych situáciách. „Po troch, štyroch či piatich rokoch už vieme takéhoto človeka začleniť do jednotky,“ doplnil.
Záujem o pokračovanie vo výcviku podľa neho výrazne prekonal očakávania. „Primárny výcvik v Leviciach a na Sliači absolvovalo 1165 ľudí. Až 930 z nich sa rozhodlo pokračovať ďalej v pohotovostných alebo operačných zálohách,“ skonštatoval.
Inštruktor taktickej prípravy Martin Benák ocenil úroveň aktuálnej skupiny frekventantov. „Päť dní sme ich pripravovali na záverečné taktické cvičenie a musím povedať, že sa mi nepodarilo ich prekvapiť. Som hrdý na to, že sme im odovzdali maximum a oni si z toho veľa zapamätali,“ povedal pre TASR.
Účastníčka výcviku Ľubomíra Čorosová priznala, že kurz je fyzicky aj psychicky náročný. „Zo začiatku to bolo náročné fyzicky aj psychicky, ale všetko sa dá zvládnuť, ak človek chce,“ uviedla. Za najťažšie označila prísny režim a kolektívnu zodpovednosť. „Sme tu jeden tím a musíme zvládať aj tresty za celú skupinu. Celkovo je to fyzicky náročné,“ dodala.
NOS fungujú na Slovensku necelý rok. Vznikli na základe legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť v júli 2025, pričom prvé výcvikové turnusy sa začali ešte v priebehu leta minulého roka. Vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch zložilo v utorok vojenskú prísahu 75 nových príslušníkov NOS. Ďalších 53 frekventantov pokračuje v druhej fáze výcviku.
Účastníci počas základného 14-dňového výcviku absolvujú komplexnú prípravu zameranú na telesnú, topografickú, taktickú, streleckú a zdravotnícku prípravu, ako aj na rozvoj psychickej odolnosti. „Po tomto výcviku odchádzajú všetci morálne aj fyzicky pripravení na to, aby mohli plniť úlohy ozbrojených síl,“ uviedol Kisel.
Po absolvovaní základného výcviku sa môžu frekventanti rozhodnúť pre vstup do pohotovostných alebo operačných záloh. Podľa Kisela musí vojak v zálohách absolvovať minimálne 20 dní výcviku ročne. Po úvodných 14 dňoch nasleduje ďalších šesť dní zdokonaľovacej prípravy, zameranej aj na pomoc pri živelných pohromách, katastrofách či iných mimoriadnych situáciách. „Po troch, štyroch či piatich rokoch už vieme takéhoto človeka začleniť do jednotky,“ doplnil.
Záujem o pokračovanie vo výcviku podľa neho výrazne prekonal očakávania. „Primárny výcvik v Leviciach a na Sliači absolvovalo 1165 ľudí. Až 930 z nich sa rozhodlo pokračovať ďalej v pohotovostných alebo operačných zálohách,“ skonštatoval.
Inštruktor taktickej prípravy Martin Benák ocenil úroveň aktuálnej skupiny frekventantov. „Päť dní sme ich pripravovali na záverečné taktické cvičenie a musím povedať, že sa mi nepodarilo ich prekvapiť. Som hrdý na to, že sme im odovzdali maximum a oni si z toho veľa zapamätali,“ povedal pre TASR.
Účastníčka výcviku Ľubomíra Čorosová priznala, že kurz je fyzicky aj psychicky náročný. „Zo začiatku to bolo náročné fyzicky aj psychicky, ale všetko sa dá zvládnuť, ak človek chce,“ uviedla. Za najťažšie označila prísny režim a kolektívnu zodpovednosť. „Sme tu jeden tím a musíme zvládať aj tresty za celú skupinu. Celkovo je to fyzicky náročné,“ dodala.
NOS fungujú na Slovensku necelý rok. Vznikli na základe legislatívy, ktorá nadobudla účinnosť v júli 2025, pričom prvé výcvikové turnusy sa začali ešte v priebehu leta minulého roka. Vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch zložilo v utorok vojenskú prísahu 75 nových príslušníkov NOS. Ďalších 53 frekventantov pokračuje v druhej fáze výcviku.