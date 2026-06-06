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Národný archív v Bratislave otvára v sobotu svoje brány verejnosti
Slovenský národný archív na Drotárskej ceste v Bratislave je otvorený od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup je o 16.30 h.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Slovenský národný archív, najväčší a najvýznamnejší verejný archív na Slovensku, otvára v sobotu svoje dvere verejnosti. Spolu s ním otvára brány aj Štátny archív v Trnave. Dni otvorených dverí sa konajú pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.
„Verejnosť bude mať možnosť zoznámiť sa s prácou archivárov, pozrieť si archívnu knižnicu a zaujímavé archívne dokumenty vrátane výstav Krása v detaile a Od kolísky k maturite,“ približuje rezort vnútra.
Slovenský národný archív na Drotárskej ceste v Bratislave je otvorený od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup je o 16.30 h.
V sobotu bude otvorený pre verejnosť aj Štátny archív v Trnave. Deň otvorených dverí sa tam zameriava na genealógiu, ktorá skúma vývoj rodov a vzťahy medzi príbuznými osobami. Na programe sú komentované prehliadky budovy archívu, tvorivé dielne, výstava, workshop. Štátny archív v Trnave na Štefánikovej ulici bude otvorený od 10.00 do 17.00 h.
Na budúci týždeň sú naplánované dni otvorených dverí aj v ďalších dvoch archívoch. V stredu (10. 6.) otvorí svoje brány Archív Vranov nad Topľou, vo štvrtok a piatok (11. - 12. 6.) Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali.
„Verejnosť bude mať možnosť zoznámiť sa s prácou archivárov, pozrieť si archívnu knižnicu a zaujímavé archívne dokumenty vrátane výstav Krása v detaile a Od kolísky k maturite,“ približuje rezort vnútra.
Slovenský národný archív na Drotárskej ceste v Bratislave je otvorený od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup je o 16.30 h.
V sobotu bude otvorený pre verejnosť aj Štátny archív v Trnave. Deň otvorených dverí sa tam zameriava na genealógiu, ktorá skúma vývoj rodov a vzťahy medzi príbuznými osobami. Na programe sú komentované prehliadky budovy archívu, tvorivé dielne, výstava, workshop. Štátny archív v Trnave na Štefánikovej ulici bude otvorený od 10.00 do 17.00 h.
Na budúci týždeň sú naplánované dni otvorených dverí aj v ďalších dvoch archívoch. V stredu (10. 6.) otvorí svoje brány Archív Vranov nad Topľou, vo štvrtok a piatok (11. - 12. 6.) Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali.