Národný bezpečnostný úrad mal podľa INEKO najhoršie výberové konanie

Bratislava 17. augusta (TASR) – Obsadzovanie funkcie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) považuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) za najslabšie z pohľadu kritérií a priebehu výberového konania. Za zlé výberové konanie pokladá aj obsadzovanie postu guvernéra Národnej banky Slovenska a konkurz na riaditeľa príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP).



"Na posledných troch priečkach v našom hodnotení sa umiestnili konkurzy, respektíve nominácie, ktoré sa uskutočnili bez verejného vypočutia, a práve to v ich hodnotení najviac zavážilo," vysvetľuje INEKO.



Za najslabšie z pohľadu otvorenosti, kritérií na uchádzačov a transparentnosti procesu výberu, považuje INEKO obsadzovanie postu riaditeľa NBÚ. „V tomto prípade neprebehlo výberové konanie a takmer žiadna verejná diskusia o kandidátovi. Práve NBÚ je médiami aj mimovládnymi organizáciami spochybňovaný, že dáva bezpečnostné previerky aj nedôveryhodným osobám a firmám,“ uviedol inštitút vo svojej analýze. Poukázal na prípad Viliama Jasaňa a firmy Bonul.



Medzi najslabšie výberové konania zaradil aj obsadzovanie postu guvernéra Národnej banky Slovenska, ktoré sa zaobišlo bez akéhokoľvek výberového konania, tvrdí inštitút. „Aj vďaka netransparentnému procesu výberu, bez kritérií požadujúcich politickú nezávislosť, sa do čela inštitúcie dostal minister financií. Ten sa už pár týždňov po zvolení za guvernéra ocitol v konflikte záujmov, keď posudzoval rozpočet, ktorý sám ako minister financií zostavil,“ uvádza INEKO.



Konkurz na riaditeľa príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAP-u zaraďuje inštitút tiež medzi tie horšie. „Výber sa konal za zatvorenými dverami a zúčastnil sa ho len jeden kandidát, a tak pochopiteľne získal najvyšší počet bodov. Nakoniec však nebol, aj pre tlak verejnosti, ministerkou vymenovaný. Proces sa preto musel zopakovať,“ priblížil inštitút.



Obsadzovanie funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerov, považuje INEKO za najlepšie z pohľadu kritérií a priebehu výberového konania. Na druhom mieste sa umiestnilo obsadzovanie postu generálneho riaditeľa RTVS a na treťom bol konkurz na post predsedu ÚVO.



INEKO hodnotilo priebeh obsadzovania vrcholných pozícií v desiatich verejných inštitúciách počas rokov 2017 až 2019. Hodnotenie sa skladalo z 23 indikátorov, ktoré boli rozdelené do troch kategórií. Cieľom INEKO je poukázanie na zvýšenie otvorenosti a transparentnosti v záujme obsadzovania funkcií čo najlepšími kandidátmi.