Národný bezpečnostný úrad ukončil preverovanie firmy Bonul

Bratislava 3. septembra (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) ukončil preverovanie firmy Bonul. Rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné. Pre TASR to uviedol hovorca NBÚ Peter Habara. Podľa informácií portálu Aktuality.sk spoločnosť o bezpečnostnú previerku prišla.



Ako priblížil hovorca NBÚ, spoločnosti Bonul plynie 15-dňová lehota, počas ktorej sa proti verdiktu môže odvolať.



Podnet na preverenie podala v januári Nadácia Zastavme korupciu. Poukázala vtedy na to, že podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je v kontakte so "závadovými osobami" alebo je sám z niečoho podozrivý.



Upozornila na prepojenie syna majiteľa Bonulu Norberta B. obvineného v kauze Dobytkár s Marianom K. obžalovaným v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. "V komunikácii Threema a iných sa Kočnerovi priznáva, že tento biznis v podstate rieši on. Mal styky s Kočnerom, ktorý je v zmysle zákona závadovou osobou, a dnes sa ukazuje, že ňou môže byť aj on sám," uviedla nadácia.