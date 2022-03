Národný bezpečnostný úrad zablokoval do júna štyri internetové stránky

Bratislava 21. marca (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) zablokoval do 30. júna weby Hlavné správy, Armádny magazín, Hlavný denník a Infovojna. Na stránke identifikovali škodlivú aktivitu podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Pre TASR to uviedol hovorca Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Peter Habara.



Inštitút blokovania zaviedla novela kybernetického zákona v rámci opatrení súvisiacich so situáciou na Ukrajine. Zamedziť má šíreniu škodlivého obsahu na internete. NBÚ môže kompetenciu využívať do konca júna 2022.



Za škodlivý obsah sa považuje programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb.



Reštriktívne opatrenia zaviedla v reakcii na vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine aj Rada Európskej únie (EÚ). Na základe týchto opatrení Únia bezodkladne pozastaví činnosť dezinformačných alebo manipulatívnych médií v EÚ alebo smerovanú na EÚ až do ukončenia agresie voči Ukrajine. Tiež dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú vykonávať dezinformačné aktivity a akcie zamerané na manipuláciu s informáciami namierenými proti Únii a jej členským štátom.