Národný inštitút vzdelávania a mládeže ocení pracovníkov s mládežou
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) vyhlásil nominácie na ocenenie Pracovník s mládežou roka 2025. Cieľom iniciatívy je oceniť jednotlivcov, ktorí sa dlhodobo, systematicky a s výrazným osobným nasadením venujú práci s mladými ľuďmi na Slovensku. Informuje o tom NIVaM na svojom webe.
Ocenenie je určené pre pracovníkov s mládežou, pedagógov, koordinátorov či aktívnych členov organizácií, ktorí svojou každodennou činnosťou prispievajú k rozvoju mladých ľudí, podporujú ich participáciu a motivujú ich k aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského života. „Ocenenie sa udeľuje za aktivity realizované v kalendárnom roku 2025. Pri hodnotení nominácií sa kladie najväčší dôraz na reálny dosah činnosti na mladých ľudí, ako aj na mieru osobného zapojenia nominovanej osoby,“ uviedli z NIVaM. Dôležitými kritériami sú tiež podpora participácie mládeže a udržateľnosť realizovaných aktivít.
Cieľom ocenenia je nielen vyzdvihnúť prácu jednotlivcov, ale aj poukázať na význam kvalitnej práce s mládežou ako dôležitej súčasti rozvoja spoločnosti. Verejnosť môže návrhy na nominácie zasielať do 15. júla.
