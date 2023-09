Národný onkologický ústav z plánu obnovy zrekonštruuje jeden pavilón

Bratislava 15. septembra (TASR) - Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave využije viac ako 4,9 milióna eur z plánu obnovy na rekonštrukciu jedného zo svojich pavilónov. V ústave tak pribudne 30 nových lôžok. Pre TASR to uviedol jeho riaditeľ Tomáš Alscher.



Finančné prostriedky budú NOÚ poskytnuté v rámci tzv. malej výzvy na rekonštrukciu nemocníc. "Schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 4,9 milióna eur bez DPH využijeme na realizáciu ambiciózneho projektu nadstavby a kompletného zateplenia fasády súčasného pavilónu M a následne tiež na materiálne vybavenie existujúcich a nadstavených priestorov tejto budovy," priblížil riaditeľ.



V pavilóne M sa aktuálne poskytuje zázemie pre ambulantnú starostlivosť a najmä ústavná zdravotná starostlivosť. Po rekonštrukcii by tam mala byť aj celá klinika klinickej onkológie. V súčasnosti je jedno jej oddelenie v hlavnej budove. V nej sa tak uvoľní 17 lôžok pre novú chirurgickú disciplínu. "Súčasný lôžkový fond NOÚ sa z aktuálnych 249 lôžok navýši na 279 lôžok," priblížil Alscher.



Dodal, že vďaka investícii do nadstavby a modernizácie pavilónu M, technického vybavenia NOÚ dokáže zefektívniť klinické a prevádzkové procesy, zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť tak komfort pre pacientov i zamestnancov.



V rámci tzv. malej výzvy na rekonštrukciu nemocníc s alokáciou 53 miliónov eur z prostriedkov plánu obnovy má získať dotáciu 15 projektov. V skupine projektov, ktoré majú podporiť, sú žiadosti 14 nemocníc, Psychiatrická nemocnica Hronovce uspela s dvomi žiadosťami.