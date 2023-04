Národný park víta zachovanie chovu norika na Muránskej planine

Revúca 12. apríla (TASR) – Národný park Muránska planina víta dohodu medzi Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o zachovaní chovu norika muránskeho typu na Veľkej lúke. Pre TASR to uviedol riaditeľ správy národného parku Ján Šmídt.



"Kone sú nevyhnutné na zabezpečovanie starostlivosti o biotopy lúk a pasienkov v národnom parku. Navyše na Muránskej planine sú v opatere ľudí, ktorí sa tomuto plemenu venujú často počas celej svojej profesionálnej kariéry. Vziať takýmto odborníkom ich prácu by bol nezmysel," skonštatoval Šmídt.



Envirorezort a agrorezort sa dohodli na zachovaní stredísk na chov norika muránskeho na Veľkej lúke na Muránskej planine a v Dobšinej. Chov má prejsť zo štátneho podniku Lesy SR pod Národný žrebčín Topoľčianky, národný park naň bude prispievať sumou 300.000 eur. "Výsledkom budú pokosené lúky a koňmi vypasené pasienky a veríme, že aj atraktívne pohľady na pasúce sa stádo koní pre návštevníkov národného parku," dodal Šmídt.



Hovorkyňa Lesov SR Daša Makanová pre TASR uviedla, že štátny podnik dohodu medzi rezortmi rešpektuje. Na hospodárskom dvore Veľká lúka v súčasnosti pracuje sedem zamestnancov a ich počet by mal podľa hovorkyne ostať zachovaný. Prevziať by ich mal ešte tento rok národný žrebčín.



Presun stáda norika muránskeho typu z Veľkej lúky na Muránskej planine do Národného žrebčína v Topoľčiankach oznámil agrorezort minulý týždeň. Argumentoval, že MŽP po prevode majetkov do Správy Národného parku Muránska planina neprevzalo kone ani personál, ktorý sa o ne stará.



Kone plemena norika muránskeho typu sú špeciálne vyšľachtené na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach, ktoré umožňujú starostlivosť o lesy. Ako šľachtiteľský chov bol norik muránskeho typu uznaný v roku 1995, tradícia jeho chovu na Muránskej planine siaha do roku 1950.