Národný ústav detských chorôb má nový urgentný príjem za 4,2 mil. eur

Bratislava 20. decembra (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave má nový urgentný príjem. Pracovisko, jediné svojho druhu na Slovensku, otvorili v piatok. Fungovať by malo od budúceho roka. Jeho výstavba bola financovaná z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vo výške 4,2 milióna eur.Pracovisko mali otvoriť za prítomnosti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) povereného riadením MZ SR, ktorý sa však pre zdravotné problémy nemohol podujatia zúčastniť. Odkázal však, že je pre neho veľkým potešením, že malí pacienti budú mať k dispozícii takéto špičkové pracovisko v prípade, že potrebujú urgentnú starostlivosť. Pripomenul, že na modernizáciu nemocníc išli v posledných troch rokoch najmasívnejšie investície vo výške viac ako 240 miliónov eur.Ako priblížila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová, ide o moderný urgentný príjem druhého typu v súlade s koncepciou modernizácie urgentných príjmov, ktorú rezort odštartoval v roku 2017.komentovala.Keďže na urgentnom príjme v NÚDCH ošetria ročne viac ako 55.000 detí, podľa slov jeho generálneho riaditeľa Ladislav Kuželu nový koncept ústavnej pohotovostnej služby skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti a umožní flexibilnejšie, jednoduchšie, rýchlejšie a prehľadnejšie vybavovanie pacientov.povedal.V novej prístavbe bude k dispozícii šesť ošetrovní, chýbať podľa slov primára oddelenia urgentného príjmu Marcela Brennera nebude ani špičkové prístrojové a zdravotnícke vybavenie. Ako priblížil, práve do nich umiestnia pacientov podľa závažnosti zdravotného stavu, ktorý predtým posúdia v triediacej ambulancii. Rodičia s deťmi po novom nebudú musieť sedieť v čakárni, ale lekár príde za nimi priamo do ošetrovne. Tento postup umožní pri rovnakom počte lekárov za rovnaký čas ošetriť viac pacientov, čo znamená skrátenie čakacej doby.dodala medicínska riaditeľka Zuzana Laluhová Striežencová.Nové priestory zdobí aj plastika výtvarníka Achilleasa Sdoukusa s názvom Krídla pomoci. Tá bude súčasťou dražby, z ktorej výťažok pôjde nemocničnému Občianskemu združeniu NÚDCH Deťom na dobudovanie terapeutického ihriska.