Nárok hasičov na rovnošaty by sa mohol upraviť a percentuálne zvýšiť

Bratislava 12. júna (TASR) - Nárok hasičov na rovnošaty by sa mohol upraviť a zvýšiť. Vyplýva to z novely zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ), ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



"Návrh zákona najmä zvyšuje percentuálne nároky príslušníkov HaZZ týkajúce sa nárokov na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí, ale navrhujú sa aj ďalšie úpravy týchto nárokov podľa vzoru právnej úpravy týkajúcej sa príslušníkov Policajného zboru (PZ)," hovorí dôvodová správa. Predkladateľ argumentuje čiastočným dorovnaním nárokov hasičov s policajtami, ale aj infláciou a vyššími cenami rovnošiat.



Zvýšiť by sa mohla náhrada pri každoročnom obnovovaní "naturálnych náležitostí" pre hasičov zo súčasných 40 na 50 percent hodnoty rovnošaty a jej súčastí. Príslušníčky HaZZ majú mať naďalej nárok aj na peňažný príspevok na nákup súčastí rovnošaty, ktoré služobný úrad nezabezpečuje. Výška príspevku by sa mohla zvýšiť z 15 na 30 percent hodnoty.



Novela ráta tiež so spresnením výpočtu priemerného týždenného služobného času príslušníkov HaZZ aj Horskej záchrannej služby (HZS). "Navrhuje sa vymedziť, že čas výkonu štátnej služby v jednotlivých týždňoch je možné v období šiestich mesiacov spriemerovať, pričom vypočítaný priemerný týždenný služobný čas vrátane štátnej služby nadčas nesmie prekročiť v období šiestich mesiacov 48 hodín. V rámci tohto obdobia je potrebné určiť, ktoré časy sú časmi vykonávania štátnej služby a ktoré sú časmi odpočinku," priblížil predkladateľ.



Dôvodová správa hovorí, že v priebehu obdobia šiestich mesiacov sa čas výkonu štátnej služby bude striedať s časom odpočinku a určité časy odpočinku nebude možné použiť pre účely výpočtu priemerného týždenného služobného času. "Aby nedochádzalo k tomu, že sa služobný čas neprimerane zvýši z dôvodu, že sa tieto časy odpočinku využili na kompenzáciu jeho zvýšenia," píše sa v materiáli.



Účinnosť by mohla novela nadobudnúť 15. októbra.