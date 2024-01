Bratislava 3. januára (TASR) - Nárok na náhradu zvýšených výdavkov hosťujúcich sudcov sa má zmeniť. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Po novom by mal mať podľa materiálu nárok na náhradu hosťujúci sudca, ktorý nemá trvalý pobyt v územnom obvode okresu, v ktorom sa nachádza sídlo alebo pracovisko okresného súdu, kde pôsobí.



Ministerstvo zároveň chce tiež upraviť vyhlášku o podmienkach náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, výkone stáže a preložení na súd vyššieho stupňa. V tomto prípade by sa po novom za sídlo okresného súdu malo považovať pracovisko okresného súdu, kde pridelený alebo preložený sudca vykonáva svoju funkciu.



"Súčasne platná právna úprava nereflektuje existenciu pracovísk okresných súdov vo vzťahu k určeniu výšky náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení alebo pri preložení. Jestvuje teda možnosť fakticky nevhodného určenia výšky predmetnej náhrady," priblížil zmenu rezort.



Cieľom návrhov je podľa MS zohľadniť vznik pracovísk okresných súdov vo vzťahu k určeniu výšky náhrady zvýšených výdavkov.