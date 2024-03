NASA ako snímku dňa zverejnila fotografiu, ktorá vznikla na Slovensku

Opava 9. marca (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) publikoval v sobotu ako prestížnu astronomickú snímku dňa fotografiu s názvom Comet Pons-Brooks in Northern Spring (Kométa Pons-Brooks zo severnej jari), ktorá vznikla na Slovensku. TASR o tom v tlačovej správe informoval autor fotografie, astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.



Snímka podľa neho vznikla 5. marca tohto roka neďaleko slovenského mesta Revúca, kam sa autor vydal zaznamenať kométu 12P/Pons-Brooks s galaxiou v Andromede. Ako uviedol Horálek, výsledná snímka vznikla len vďaka veľkému šťastiu. Na dané miesto, ktoré vôbec nepoznal, sa totiž vybral v snahe vystihnúť jasné počasie. Kométa je v týchto dňoch aj naďalej pozorovateľná už v malých ďalekohľadoch na tmavej oblohe ďaleko od veľkých miest.



Na zverejnenej snímke je zachytená kométa 12P/Pons-Brooks a galaxia v Andromede z lúky neďaleko Revúcej. V čase snímania boli oba objekty nízko nad severozápadným obzorom. V prvom marcovom týždni prelietala kométa na oblohe okolo galaxie uhlovo veľmi blízko a ponúkla sa tak veľmi fotogenická kompozícia.



Kométa sa v nasledujúcich týždňoch postupne presunie smerom k súhvezdiu Barana, kde bude pozorovateľná od 27. marca až do 19. apríla. Svoju viditeľnosť na našej oblohe potom "zakončí" vo svetle súmraku nad západným obzorom v súhvezdí Býka, v ktorom sa tiež vytratí z nášho dohľadu, uvádza Horálek. Zároveň pripomína, že ide už o 19. snímku dňa NASA, ktorá vznikla na území Slovenska.



Astronomická snímka dňa NASA (Astronomy Picture Of the Day, skrátene APOD) je prestížny výber najzaujímavejšej astronomickej fotografie dňa, ktorú pre každý deň starostlivo vyberajú a následne dopĺňajú osvetovým popisom editori Jerry Bonnell z Michiganskej technologickej univerzity a Robert Nemiroff z Univerzity v Marylande.



Výber sa začal ešte v roku 1995 a stal jedným z najuznávanejších svojho druhu po celom svete. Sprievodné texty sú prekladané do 23 svetových jazykov a na sociálnych sieťach je sledovaný stámiliónmi návštevníkov denne, uvádza sa v tlačovej správe.