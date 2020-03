NASES odporúča komunikovať elektronicky a vyhnúť sa preplneným úradom

Bratislava 11. marca (TASR) – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) odporúča využiť možnosť komunikovať so štátom elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk. Týmto spôsobom by sa podľa agentúry dalo vyhnúť úradom, kde sa koncentruje veľký počet ľudí a zabrániť tak šíreniu nového koronavírusu.



Využívanie štátnych e-služieb podľa NASES šetrí nielen zdravie, ale aj peniaze. Väčšina správnych poplatkov je totiž pri elektronickom podaní o polovicu lacnejšia. Elektronické schránky zároveň od minulého roku pripomínajú najpoužívanejší komerčný e-mail, čo by používateľom malo pomôcť rýchlo sa v nich zorientovať a jednoducho ich používať.



"Na odštartovanie elektronickej komunikácie so štátom potrebujete len občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet a bezpečnostné kódy, ktoré si sami zvolíte," priblížili zo sekcie komunikácie NASES.



Elektronickú schránku má zriadenú každý občan nad 18 rokov. "Stačí jednoducho pripojiť občiansky preukaz do počítača a otvoriť si portál slovensko.sk. Následne si nainštalujte balíček programov, ktoré sú potrebné na používanie portálu," dodala agentúra s tým, že po prihlásení sa do e-schránky je potrebné aktivovať ju na doručovanie kliknutím na zelené tlačidlo.