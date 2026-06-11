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Štvrtok 11. jún 2026
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Popadané stromy a odčerpávanie vody: Počasie zamestnalo hasičov

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Snímka z hasičského zásahu. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor﻿

Zásahy súviseli najmä s odstraňovaním popadaných stromov a konárov z ciest, verejných priestranstiev či elektrického vedenia.

Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Nepriaznivá poveternostná situácia a silný vietor, ktoré v stredu (10. 6.) zasiahli viaceré kraje Slovenska, zamestnali desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov. „Najviac výjazdov evidujeme v Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji,“ uviedol Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Spresnil ďalej, že zásahy súviseli najmä s odstraňovaním popadaných stromov a konárov z ciest, verejných priestranstiev či elektrického vedenia a odčerpávaním vody z pivníc.


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