NATO chce posilniť svoje východné krídlo bojovou skupinou aj v SR

Brusel 23. marca (TASR) - Lídri krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) by sa mali na štvrtkovom summite dohodnúť na posilnení síl na východnom krídle Aliancie rozmiestnením štyroch nových bojových skupín v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Uviedol to v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informovala na základe tlačového brífingu šéfa NATO a informácií od agentúr AFP a Reuters.



"Očakávam, že lídri budú súhlasiť s posilnením postavenia NATO vo všetkých oblastiach, s výrazným posilnením prítomnosti vo východnej časti Aliancie na súši, vo vzduchu a na mori," povedal Jens Stoltenberg a dodal, že s novými bojovými skupinami a už existujúcimi silami v troch pobaltských krajinách a Poľsku bude mať NATO osem mnohonárodných skupín pozdĺž východného krídla Aliancie.



Stoltenberg zároveň vyhlásil, že ukrajinská kríza ukázala, že NATO musí z dlhodobého hľadiska obnoviť svoju odstrašujúcu a obrannú pozíciu.



Šéf Aliancie ďalej obvinil Čínu, že v čase ruskej agresie voči Ukrajine poskytuje Kremľu politickú podporu a vystríhal Peking pred poskytovaním materiálnej pomoci pre ruské vojenské ťaženie.



"Čína poskytla Rusku politickú podporu, a to aj šírením nehoráznych lží a dezinformácií, a spojenci sa obávajú, že Čína by mohla poskytnúť materiálnu podporu ruskej invázii," povedal Stoltenberg pred summitom NATO.



"Očakávam, že lídri vyzvú Čínu, aby si splnila svoje povinnosti člena Bezpečnostnej rady OSN, zdržala sa podpory ruského vojnového ťaženia a pripojila sa ku zvyšku sveta a vyzvala na okamžité, mierové ukončenie tejto vojny."



Čínsky veľvyslanec v Spojených štátoch Čchin Kang v nedeľu uviedol, že jeho krajina neposiela Rusku zbrane, ktoré by mohlo použiť na Ukrajine. Čína "posiela potraviny, lieky, spacie vaky a detskú výživu, ale žiadnej zo strán neposkytuje zbrane ani muníciu," povedal Čchin s tým, že Peking naďalej "podporuje mierové rozhovory a vyzýva na okamžité prímerie" na Ukrajine.



Stoltenberg tiež očakáva, že členovia NATO v priebehu štvrtka poskytnú Ukrajine ďalšiu podporu zameranú na obranu pred kyberútokmi aj pred "biologickými, rádiologickými a jadrovými hrozbami."



Štvrtkové rokovania lídrov členských krajín NATO budú venované pokračujúcej ruskej invázii na Ukrajine, v dôsledku ktorej už utiekli z krajiny viac než tri milióny Ukrajincov. Na summite sa zúčastní aj americký prezident Joe Biden.