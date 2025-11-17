Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rutte príde v utorok do Bratislavy, stretne sa s Ficom

Na snímke generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto: TASR/AP

Kancelária zároveň upozornila, že generálny tajomník NATO v súvislosti s návštevou na Slovensku nebude mať vystúpenie pre médiá.

Autor TASR
Brusel/Bratislava 17. novembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte pricestuje v utorok 18. novembra do Bratislavy. Stretne sa s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na oznámenie tlačovej kancelárie NATO.

Kancelária zároveň upozornila, že generálny tajomník NATO v súvislosti s návštevou na Slovensku nebude mať vystúpenie pre médiá.
