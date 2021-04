Natur-Pack: Zálohovanie obalov môže zvýšiť environmentálne povedomie

Bratislava 5. apríla (TASR) - Zálohovanie nápojových obalov môže prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia. Tvrdí to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-Pack. OZV Envi-Pak predpokladá, že systém zálohovania bude mať pozitívny dosah na zvýšenie zberu a recykláciu PET fliaš a plechoviek.



Pokiaľ sa zálohovanie rozbehne podľa očakávaní a dosiahne cieľ 90 percent recyklácie obalov, Natur-Pack verí, že to prispeje k zvýšeniu enviropovedomia. Občania si tak budú viac dávať pozor na to, čo robia s nezálohovanými druhmi odpadov.



Ľudia budú musieť pri zálohovaní PET fliaš zmeniť svoje návyky pri zbere nápojových obalov, zhodujú sa organizácie. Katarína Kretter z Envi-Paku poukazuje na to, že so zálohovanými obalmi bude treba nakladať inak ako s ostatnými plastmi. "Tie bude potrebné naďalej stláčať a čo najviac minimalizovať ich objem, kým nápojové PET fľaše bude potrebné vrátiť neporušené s čitateľným kódom," poznamenala pre TASR. Súčasťou kampane by tak podľa Kretter mala byť aj osveta, aby ľudia nezabúdali triediť aj ostatné plasty pôvodným spôsobom.



"Skúsenosti zo zahraničia však ukázali, že po zavedení zálohovania prišlo k zníženiu triedenia ostatných druhov odpadu. Môže to byť tým, že ľudia majú pocit, že zálohovanie postačuje, že už toho robia dosť," skonštatovala Kretter.



Marek Brinzík z Natur-Packu hovorí, že po vyňatí PET fliaš a nápojových plechoviek z tradičného triedeného zberu sa zvýšia náklady na spracovanie ďalších druhov odpadov. "To je však niečo, s čím sa v najbližších rokoch bude musieť počítať, triedenie odpadov aj ich následná recyklácia bude pre výrobcov znamenať väčšie náklady," podotkol Brinzík.



Natur-Pack podľa Brinzíka nedokáže predvídať vplyv zálohovania na recyklačné spoločnosti. Materiál PET je predmetom obchodovania a to, kde presne skončia vytriedené materiály, určujú aj trhové ceny. "Na Slovensku však máme skúsených recyklátorov PET fliaš, takže potenciál na ich spracovanie tu je," skonštatoval Brinzík.



V menšej domácnosti môže byť pridanie ďalšej nádoby na zber PET fliaš zložité, myslí si Kretter. Pripomína, že už teraz majú niektoré domácnosti sedem košov na odpad, pretože triedia papier, plast, sklo, kov, tetrapak, kuchynský odpad a zvyšný zmesový odpad.



Cieľom zálohovania, ktoré sa začne v roku 2022, je zásadné zníženie množstva voľne pohodených plastových nápojových obalov. Zaviesť zálohovanie budú povinné prevádzky s rozlohou väčšou ako 300 štvorcových metrov. Za zálohovanie plastovej fľaše či plechovky budú ľudia dostávať 15 centov.