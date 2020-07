Návrh bezpečnostnej a obrannej stratégie má byť do konca roka

Bratislava 8. júla (TASR) - Návrh bezpečnostnej a obrannej stratégie majú minister zahraničných vecí a obrany predložiť na rokovanie vlády do konca roka 2020. Vyplýva to z Návrhu na prípravu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



Bezpečnostná stratégia SR má stanoviť základné parametre bezpečnostnej politiky. Zamerať sa má aj na dosahy hybridných a kybernetických hrozieb, hrozby šírenia zbraní hromadného ničenia, terorizmu, politického a náboženského extrémizmu, energetickej bezpečnosti, ale aj ďalšie hrozby v oblasti vnútornej bezpečnosti, sociálnej stability, zdravia obyvateľstva, životného prostredia a v ostatných oblastiach bezpečnosti. Zhodnotiť má aj mieru ohrozenia SR ozbrojeným útokom. Poukázať má tiež na väčšiu previazanosť niektorých fenoménov, ako dezinformácie, sociálne siete, nastupujúce technológie s bezpečnosťou a odolnosťou štátu a jeho obyvateľstva. Venovať sa má tiež ochrane existujúcej kritickej infraštruktúry a zásadám budovania novej infraštruktúry.



Kľúčovým východiskom novej Bezpečnostnej stratégie SR má byť kontinuita v proeurópskej a proatlantickej orientácii SR postavenej na aktívnom a zodpovednom členstve SR v EÚ a NATO. Aj s ohľadom na pandémiu nového koronavírusu a jej dosahy by sa mala zamerať na zlepšenie schopnosti bezpečnostného systému SR zvládať hrozby a zvyšovať odolnosť štátu voči nim.



Obranná stratégia nadviaže na dokument z roku 2017. "Zachová, čo je naďalej relevantné, a aktualizuje, čo vyplýva z úrovne jej implementácie, vývoja bezpečnostného prostredia a obrannej politiky aj v zmysle programového vyhlásenia vlády SR, pričom posilní euroatlantické ukotvenie SR v previazaní adaptácie obrany SR s adaptáciou NATO a vývojom EÚ," uvádza sa v materiáli. V oblasti zdrojového zabezpečenia obrany štátu má nová stratégia zdôrazniť udržanie stability a predvídateľnosti obranných výdavkov SR s pretrvávajúcou ambíciou dosiahnuť ich dvojpercentný podiel na HDP v roku 2024 a tiež efektívne a transparentné využitie dostupných zdrojov. Zadefinovať by sa mala napríklad aj politicko-vojenská ambícia SR a rozvoj ozbrojených síl na zvyšovanie ich pripravenosti na plnenie ich hlavnej úlohy aj pri ich použití pri mimoriadnych udalostiach a nevojenských krízových situáciách na území SR.



Návrhy stratégií budú pripravené pod vedením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR a Ministerstva obrany (MO) SR.