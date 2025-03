Návrh exsudcu Polku upustiť od výkonu zvyšku peňažného trestu zamietli

Banská Bystrica 21. marca (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, zamietol v piatok návrh právoplatne odsúdeného bývalého žilinského sudcu Pavla Polku na upustenie od výkonu zvyšku jeho peňažného trestu vo výške 18.750 eur. Ten bol súčasťou rozsudku v jeho korupčnej kauze v celkovej sume 150.000 eur. Polka podal voči rozhodnutiu sťažnosť priamo v súdnej sieni, o ktorej rozhodne Najvyšší súd (NS) SR. Prokurátor sa tohto práva vzdal.



Ako odsúdený pred samosudcom argumentoval, že doterajší výkon peňažného trestu zásadným spôsobom ovplyvnil jeho majetkové pomery.



Verejné zasadnutie sa uskutočnilo mesiac po tom, ako ŠTS zamietol jeho návrh a nepovolil mu obnovu konania v korupčnej kauze, keďže na to neboli splnené podmienky.



Exsudca bol obvinený z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a v marci v roku 2021 ho ŠTS odsúdil na základe dohody o vine a treste na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov. Vinu vtedy priznal a svoje konanie oľutoval. Dostal aj peňažný trest vo výške 150.000 eur, ak by ho nezaplatil, odsedel by si tri roky.



Neskôr však prišiel bývalý krajský sudca s tvrdením, že túto dohodu urobil pod nátlakom, je falošná a on je nevinný. ŠTS však nezistil a podľa neho ani nevyšli najavo také nové skutočnosti a dôkazy, ktoré by mohli odôvodňovať iné rozhodnutie o vine než to, ktoré je právoplatné. Polka podal voči tomuto uzneseniu sťažnosť a rozhodnúť má o nej NS SR.



Polku zadržali v septembri 2020 v rámci policajnej akcie Plevel a obvinili ho z deviatich skutkov. Výška prijatých úplatkov v rokoch 2014 až 2018 mala dosiahnuť celkovo viac než 100.000 eur. O tie sa údajne delil, takže priamo jemu malo ísť okolo 40.000 eur.