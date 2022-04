Návrhy na chod orgánov v krízových situáciách majú pripraviť odborníci

Bratislava 24. apríla (TASR) - Odporúčania na zvládnutie chodu ústavných orgánov počas krízových situácií by mali byť výstupmi vedeckej konferencie, ktorá sa počas týždňa konala v priestoroch Bratislavského hradu pod záštitou Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR. Predseda výboru Milan Vetrák (OĽANO) poukázal na výzvy, ako celosvetová pandémia či vojna na Ukrajine, zdôraznil potrebu pripravenosti ústavných orgánov a deklaroval ochotu rokovať s vládou SR o legislatívnych zmenách.



"Pandémia nám ukázala, aké nesmierne dôležité je pripraviť sa na krízové situácie, preto verím, že niektoré odporúčania akademickej obce sa pretavia aj do legislatívy. Sám sa za to budem zasadzovať," uviedol Vetrák. Tému fungovania orgánov v čase kríz považuje za dôležitú aj vzhľadom na to, že samotné nastavenie pandemickej legislatívy a legislatívy riešiacej bezpečnosť štátu je diskutabilná. Úlohou akademického sektora je podľa jeho slov pripraviť odporúčania a usmernenia.



Ústavný právnik z Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) Marián Giba poznamenal, že Slovensko bolo postavené pred viaceré výzvy v uplynulom období, ktorým doteraz nečelilo. "Boli to do veľkej miery aj výzvy pre ústavný systém, ústavné orgány a ústavný poriadok," skonštatoval. Podčiarkol, že riešenia ústavných otázok sa nemôžu hľadať na báze politických preferencií, ale musia byť systémové, dlhodobé a podložené odbornými argumentami. Ozrejmil, že tím vedcov na UK získal grant na výskum možností a limitov zameraných na chod orgánov v čase pandémie. Avizoval, že z odbornej konferencie bude vypracovaný zborník a výstupy pre potreby parlamentu na zmenu legislatívy.