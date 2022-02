Návrh na presun agendy dotácií pre rómske komunity ide do 2. čítania

Bratislava 9. februára (TASR) - Podmienky poskytovania dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity by sa mali riadiť zákonom upravujúcim dotačnú činnosť Úradu vlády (ÚV) SR. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



ÚV v odôvodnení pripomína, že zmena nadväzuje na delimitáciu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Ministerstva vnútra (MV) SR na úrad vlády. Do zákona sa premietajú ustanovenia, ktoré boli v zákone o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV. "Zároveň sa v predmetných ustanoveniach robí niekoľko zmien na základe aplikačnej praxe a integračných potrieb marginalizovaných rómskych komunít, najmä doplnenie nových dotačných titulov," upozornili predkladatelia.



Novinkou má byť možnosť použiť dotáciu na obstaranie bytov na komunitnom participatívnom systéme, podpora pôdohospodárskej výroby, výrobných činností a služieb s cieľom zlepšenia základných funkcií, životných podmienok a sebestačnosti urbanistických sídiel marginalizovaných rómskych komunít. Rozširuje sa i okruh oprávnených žiadateľov, po novom môže získať dotáciu aj registrovaný sociálny podnik.



Legislatívna zmena by mala nadobudnúť účinnosť od mája 2022. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje v tomto roku vyhlásiť aj novú výzvu na poskytovanie dotácií.