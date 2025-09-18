< sekcia Slovensko
Návrh na trestný čin poškodzovania pamätníkov vítajú aj členovia SZPB
Predkladatelia upozorňujú, že polícia v súčasnosti poškodzovanie pamätníkov vyhodnocuje ako poškodzovanie cudzej veci či výtržníctvo.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. septembra (TASR) - Koaličný návrh, ktorý by mal priniesť nový trestný čin poškodzovania vojnových pamätníkov, podporujú aj členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Zmenu Trestného zákona navrhla skupina poslancov Národnej rady (NR) SR zo všetkých koaličných strán Smer-SD, Hlas-SD i SNS spolu s nezaradenými poslancami z mimoparlamentnej Strany vidieka. Upozorňujú na nárast prípadov poškodzovania či ničenia vojnových pamätníkov. Novelu majú poslanci na programe aktuálnej schôdze.
„Dnes sa potýkame s mnohými informáciami, ktoré sú znepokojivé vo verejnom priestore, a bohužiaľ, dochádza k poškodzovaniu vojnových pamätníkov, vojnových hrobov, dokonca na rôznych úrovniach v meste Košice dochádza aj k tomu, aby boli nejakým spôsobom zamedzované vstupy ľuďom na tieto miesta rôznymi uzneseniami a rozoštvávaním spoločnosti,“ skonštatoval jeden z predkladateľov novely Igor Šimko (Hlas-SD) na tlačovej konferencii v parlamente. Dodal, že v druhom čítaní by mali prísť k návrhu zmeny.
Predkladatelia upozorňujú, že polícia v súčasnosti poškodzovanie pamätníkov vyhodnocuje ako poškodzovanie cudzej veci či výtržníctvo. Za spôsobenie väčšej škody vojnového pamätníka by v prípade schválenia novely hrozil trest odňatia až na dva roky.
Predstavitelia SZPB upozornili aj na petíciu, ktorá apeluje na zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády v Košiciach a zachovanie názvu Námestia osloboditeľov. Dodali, že pamätník sa začal poškodzovať prakticky hneď po roku 1989.
„V súčasnosti sa zozbieralo petične okolo 10.070 podpisov na záchranu názvu Námestia osloboditeľov a pamätníka. Dokonca môžem spomenúť, že sa k tomu vyjadrovali písomne aj cudzí štátni príslušníci maďarskej národnosti, zo Švajčiarska, z Japonska dokonca,“ pripomenul na tlačovej konferencii člen Ústrednej rady SZPB Mirko Liba, ktorý je zároveň aj členom petičného výboru.
„Dnes sa potýkame s mnohými informáciami, ktoré sú znepokojivé vo verejnom priestore, a bohužiaľ, dochádza k poškodzovaniu vojnových pamätníkov, vojnových hrobov, dokonca na rôznych úrovniach v meste Košice dochádza aj k tomu, aby boli nejakým spôsobom zamedzované vstupy ľuďom na tieto miesta rôznymi uzneseniami a rozoštvávaním spoločnosti,“ skonštatoval jeden z predkladateľov novely Igor Šimko (Hlas-SD) na tlačovej konferencii v parlamente. Dodal, že v druhom čítaní by mali prísť k návrhu zmeny.
Predkladatelia upozorňujú, že polícia v súčasnosti poškodzovanie pamätníkov vyhodnocuje ako poškodzovanie cudzej veci či výtržníctvo. Za spôsobenie väčšej škody vojnového pamätníka by v prípade schválenia novely hrozil trest odňatia až na dva roky.
Predstavitelia SZPB upozornili aj na petíciu, ktorá apeluje na zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády v Košiciach a zachovanie názvu Námestia osloboditeľov. Dodali, že pamätník sa začal poškodzovať prakticky hneď po roku 1989.
„V súčasnosti sa zozbieralo petične okolo 10.070 podpisov na záchranu názvu Námestia osloboditeľov a pamätníka. Dokonca môžem spomenúť, že sa k tomu vyjadrovali písomne aj cudzí štátni príslušníci maďarskej národnosti, zo Švajčiarska, z Japonska dokonca,“ pripomenul na tlačovej konferencii člen Ústrednej rady SZPB Mirko Liba, ktorý je zároveň aj členom petičného výboru.