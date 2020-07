Návrh na zákaz nedeľného predaja sa prerokuje na septembrovej schôdzi

Bratislava 7. júla (TASR) – Zákaz maloobchodného predaja v nedeľu sa prerokuje na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Na návrh nezaradeného poslanca Jána Podmanického, ktorý je jedným z predkladateľov právnej normy, to v utorok schválil parlament. Návrh sa pritom už raz presúval.



"Keďže štát má v zmysle medzinárodných dokumentov a v zhode so zásadou zosúlaďovania rodinného a pracovného života presadzovanou v pracovnom práve EÚ a v právnych úpravách jednotlivých členských krajín EÚ vytvárať predpoklady pre spravodlivé a primerané pracovné podmienky, navrhuje sa zákaz maloobchodného predaja aj počas nedieľ," odôvodnili predkladatelia v materiáli. Skonštatovali, že aj v niektorých pôvodných členských krajinách Únie sa dodržiava zákaz práce v nedeľu.



V súčasnosti je maloobchodný predaj zakázaný počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja. Verejnosť to podľa predkladateľov prijala pozitívne. "Skúsenosť s doterajším obmedzením maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja ukázala, že tak zamestnanci, ako aj spotrebitelia, trávia takto vytvorený voľný čas v kruhu svojich rodín, v prírode, v zariadeniach cestovného ruchu, na kultúrnych podujatiach a pod.," priblížili.



Návrh novely Zákonníka práce predložili do parlamentu nezaradený poslanec Ján Podmanický a poslanec Smeru-SD Marián Kéry. Podobný návrh predložili aj poslanci ĽSNS, ten plénum na predchádzajúcej schôdzi odmietlo.