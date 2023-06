Návrh nového zákona o športe vrátili poslanci na dopracovanie

Bratislava 28. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu vrátili na dopracovanie návrh nového zákona o športe. Rozhodli o tom v hlasovaní. Z návrhu vyplýva, že zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu by ostali zachované, zmeniť by sa malo percentuálne rozdelenie štátneho príspevku.



O stiahnutie a prepracovanie návrhu požiadal Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a športové zväzy. Predkladateľom síce neupierajú záujem pomôcť športu, upozornili však na to, že v predloženej podobe neprinesie zákon športu rozvoj, skôr ho brzdí. V návrhu vidia zásahy do autonómie športových zväzov a komplikácie pre prevádzku klubov, podľa športového hnutia absentujú aj riešenia podpory športu zo strany súkromného sektora a aktivovanie sponzoringu. Do zákona žiadajú tiež premietnuť význam športu pre spoločnosť.



Jedna z hlavných zmien z dielne rezortu školstva sa týka futbalu a hokeja. "Vracajú sa do vzorca na výpočet podielu príspevku, nebudú mať garantovaný minimálny podiel (17 percent pre futbal a 13 percent pre hokej - pozn. TASR)," uviedli predkladatelia z rezortu. Upozorňujú na to, že zákonom a novou definíciou uznaného športu by sa mohol zväčšiť počet financovaných športov, oddelilo by sa tiež financovanie zdravotne hendikepovaných športovcov.



Návrh ráta aj so zvýšením podielu pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Slovenský paralympijský výbor (SPV) v rokoch, keď sa konajú olympijské a paralympijské hry. Legislatíva stanovuje tiež podiel určený pre najúspešnejších reprezentantov, pre príspevok na súťažný šport zdravotne znevýhodnených vrátane financií pre top športovcov so zdravotným hendikepom. Zákonom sa má tiež určiť minimálny podiel financií do školského športu.



Stanoviť by mal nový zákon aj podiel pre samotný rezort školstva na úlohy ministerstva v oblasti športu. Zároveň má ambíciu jasnejšie stanoviť príspevok na turistické značenie.