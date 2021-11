Návrh novely o VŠ nereflektuje na potreby praxe, zdôrazňuje Klub 500

Bratislava 4. novembra (TASR) - Návrh novely zákona o vysokých školách nerieši kvalitu vzdelávania a taktiež nereflektuje na potreby praxe. Tvrdí to výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Materiál z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR podľa klubu prináša najmä opatrenia týkajúce sa deľby moci v orgánoch akademickej samosprávy. Návrh vysokoškolskej novely navrhuje stiahnuť.



Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov považuje za správne vrátiť sa k širokému dialógu s predstaviteľmi akademickej obce aj so zamestnávateľmi.



Gregor zdôraznil, že za vyše 30 rokov prijalo Slovensko množstvo reforiem, oblasť školstva nevynímajúc. Podľa jeho slov však vlády prichádzajú s nesystémovými opatreniami, ktorých výsledkom je nevhodná štruktúra študijných smerov a odborov, nízka kvalita absolventov a v neposlednom rade aj odchod študentov do zahraničia.



"Žiaľ, ani navrhovaná novela vysokoškolského zákona nie je iná a nehovorí sa v nej o systémových opatreniach, ktoré by dokázali súčasný stav slovenského vysokého školstva zmeniť na požadovanú úroveň," povedal s dôvetkom, že žiadna novela bez komunikácie s predstaviteľmi univerzít a zástupcami praxe nebude dobrá.



Klub 500 si myslí, že by rezort školstva mal viac sústrediť na počet vysokých škôl, na nízku kvalitu výučby v niektorých súkromných vysokých školách či na to, že na trhu práce dlhodobo chýbajú absolventi odborov s technickým a prírodovedným zameraním.



S návrhom novely zákona o vysokých školách v predloženej podobe nesúhlasí ani Slovenská rektorská konferencia (SRK), ktorá ju takisto žiada stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania a prepracovať. Rezort školstva novelu stiahnuť neplánuje.



Ministerstvo tvrdí, že je otvorené konkrétnym návrhom a pripomienkam. Rovnako, že pripravilo návrh, ktorého cieľom je skvalitniť vysokoškolské prostredie a štúdium. Obavy z politizácie odmieta.



Reforma vysokých škôl má podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) veľa dobrých parametrov, na ktorých zároveň panuje zhoda aj s akademickou obcou.