Návrh zákona má upraviť proces prerozdeľovania licencií pre záchranky

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý má upraviť procesu výberového konania na obsadenie staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS). So zmenami prichádza po kritike posledného prerozdeľovania licencií pre záchranky.



Výberová komisia na licencie by mala po novom zastupovať subjekty zo systému ZZS, samosprávnych krajov, zástupcov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zástupcov integrovaného záchranného systému, MZ SR, Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Návrh tiež definuje podmienky odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a dôveryhodnosti jej členov. Zároveň sa má rozšíriť zoznam dôvodov na zrušenie povolenia.



"Návrh zákona zavádza výnimky z povinnosti zachovávať mlčanlivosť v zákonom definovaných prípadoch," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. U zákonom stanovených subjektov tiež zavádza prvok verejnej kontroly v procese výberového konania, na ktorom môžu participovať zákonom vymedzené subjekty.



Všetci poskytovatelia ZZS majú byť schopní kedykoľvek znovu dokázať, že spĺňajú podmienky na prevádzkovanie záchranky a sú spôsobilí poskytovať zdravotnú starostlivosť. V opačnom prípade môže byť ich povolenie zrušené a ÚDZS bude môcť vďaka novým zákonným povinnostiam poskytovateľov zabezpečiť ďalšie fungovanie daného bodu.



Návrh tiež upravuje kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie predsedu ÚDZS. Predložený návrh zákona podľa Eliášovej reaguje na vzniknutú situáciu, ktorá môže vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch osoby na výkon funkcie predsedu úradu pre dohľad.



Dôvodom pochybností okolo tendra boli informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Vtedajší predseda ÚDZS Tomáš Haško zaujatosť členov komisie odmietal a tvrdil, že tender bol v súlade s príslušnou legislatívou. Svojej funkcie sa pre kauzu vzdal.



Meno nového šéfa ÚDZS nie je zatiaľ známe. "Predsedu ÚDZS v súčasnosti zastupuje podľa zákona po dobu, kým nie je predseda vymenovaný, zástupca predsedu úradu. O osobe navrhovanej ministerkou zdravotníctva SR na pozíciu predsedu ÚDZS bude, po tom čo bude meno známe, informovaná vláda SR a takisto verejnosť," reagovala Eliášová.



Ministerstvo podalo v prípade 800-miliónového tendra s platnosťou na šesť rokov podnet, ktorým sa aktuálne zaoberá Národná kriminálna agentúra. Úrad pre verejné obstarávanie v kauze koná z vlastného podnetu. Na tender dostal podnet aj Najvyšší kontrolný úrad, po preverení má jeho predseda Karol Mitrík rozhodnúť o ďalšom postupe, priblížil jeho hovorca Marek Papajčík. Podnet dostala aj Generálna prokuratúra SR.