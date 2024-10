Návrh o financovaní cirkví je podľa OZ Ethos účelový

Bratislava 24. októbra (TASR) - Návrh novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR je podľa občianskeho združenia (OZ) Ethos účelový. Kritizuje ho v súvislosti so zvýšením štátneho príspevku registrovaným cirkvám, a to aj napriek poklesu počtu veriacich. Rezort pre TASR reagoval, že návrh vypracoval v súlade s programovým vyhlásením vlády (PVV) a zohľadňuje zmenu počtu veriacich.



"Považujeme to za neprijateľné a absolútne nespravodlivé voči všetkým občanom SR, ktorí sa nehlásia k žiadnej z registrovaných cirkví," zdôraznilo OZ. Priblížilo, že podstatou novely je, aby sa automatické navyšovanie príspevku odvodzovalo od rastu minimálnej mzdy. "V roku 2025 by cirkvi dostali 63 miliónov eur, v roku 2026 je to 69 miliónov a v roku 2027 už skoro 80 miliónov," objasnilo.



Poukázalo na sčítanie obyvateľov 2021, z ktorého vyplýva, že viaceré cirkvi stratili množstvo veriacich. V tejto súvislosti navrhuje, aby príspevok pre cirkvi klesal úmerne klesajúcemu počtu veriacich. Žiada tiež, aby vláda začala pracovať na úplnej finančnej odluke cirkví od štátu.



Ako reagovalo MK SR, návrh reflektuje požiadavky na väčšie zohľadnenie výšky príspevku štátu v nadväznosti na zmenu počtu veriacich zisteného pri sčítaní obyvateľstva. "Výraznejšia zmena počtu veriacich konkrétnej cirkvi má vplyv na výšku príspevku tejto konkrétnej cirkvi a v konečnom dôsledku aj na celý príspevok štátu cirkvám a náboženským spoločnostiam," vysvetlila vedúca oddelenia komunikácie rezortu Petra Bačinská.



Vláda podľa nej deklarovala, že si uvedomuje význam spoločenského postavenia cirkví, náboženských spoločností a bude podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu vrátane ich dostatočného finančného ohodnotenia. Cieľom návrhu je pritom najmä zmena výpočtu príspevku štátu pre cirkvi, aby sa zvýšila miera solidarity s menšími cirkvami a zabezpečila sa lepšia predvídateľnosť a transparentnosť.