Návrh o pochovávaní potratených plodov je v druhom čítaní

Bratislava 15. júna (TASR) - Potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod bude povinné pochovať aj v prípadoch, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie. Vyplýva to z novely zákona o pohrebníctve, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, by mohol byť povinný zabezpečiť jeho pochovanie poverenou pohrebnou službou alebo spopolnenie v krematóriu a uloženie urny s popolom na pohrebisku. Malo by sa tak diať aj v prípadoch, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie, nepoužije sa na vedecké alebo výučbové účely a neexistuje podozrenie z trestného činu.



Novelou chcú predkladatelia zabezpečiť dôstojné zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami v súvislosti s potratenými alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi. "Súčasná právna úprava ustanovuje postup vydávania potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov na individuálne pochovávanie rodičmi. V prípade, pokiaľ rodič nepožiada o tieto ľudské pozostatky s cieľom pochovania, končia v spaľovni odpadov s ostatným biologickým odpadom," uviedli.



Návrhom sa má meniť aj zákon o zdravotnej starostlivosti. Definovať sa majú pojmy pôrod živého dieťaťa, pôrod mŕtveho dieťaťa a potrat. Doplniť sa má hranica, do ktorej sa smrť dieťaťa považuje za potrat a od ktorej za narodenie.