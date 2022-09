Návrh obmedziť paragraf 363 Trestného poriadku z dielne SaS neprešiel

Bratislava 27. septembra (TASR) - Návrh SaS na obmedzenie okruhu rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, neprešiel v pléne Národnej rady (NR) SR. Poslanci ho odmietli v utorkovom hlasovaní. Za bolo 72 poslancov zo 147 prítomných, proti bolo 74 zákonodarcov, jeden sa zdržal.



SaS okrem iného navrhovala upraviť aj vymenúvanie a odvolávanie prokurátorov či ich práva a povinnosti, možnosti odvolania generálneho prokurátora a jeho disciplinárnej zodpovednosti, ako aj špeciálneho prokurátora. Rozšíriť mienili aj právomoci verejného ochrancu práv a vlády SR, aby mohli podávať žalobu na rozpustenie politickej strany.



Minulý týždeň neprešiel ani návrh na úpravu paragrafu 363 z dielne poslancov OĽANO. Na programe je ešte obdobná novela nezaradeného poslanca Tomáša Valáška.



Alojz Baránik tvrdí, že v jeho predloženom návrhu boli aj iné dobré zmeny ako len obmedzenie paragrafu 363 Trestného poriadku. Prispieť mali k budovaniu právneho štátu na Slovensku z hľadiska fungovania prokuratúry. Naznačil, že hnutie Sme rodina ide proti programovému vyhláseniu vlády. Líder SaS Richard Sulík rovnako poukázal na postoj Sme rodina. Hlasovanie v NR SR považuje za dôkaz toho, "kto s kým pečie", a to nie len pri paragrafe 363.







Mária Kolíková (SaS) podotkla, že zákonodarcovia odignorovali výzvu Zastavme korupciu a Via iuris s 25.000 podpismi. Argumentuje, že aj odborná verejnosť je za zmenu ustanovenia. "Je naozaj smutné, že poslanci z OĽANO, či súčasní, či bývalí, zablokovali prijatie novej právnej úpravy spolu so Sme rodina," vyhlásila.



Klub OĽANO v utorok hlasoval za posunutie novely do druhého čítania, s výnimkou Igora Husa, ktorý bol neprítomný. Zmenu podporili aj nezaradení poslanci zo Za ľudí, nezaradení Tomáš Valášek a Miroslav Kollár, i bývalý člen klubu OĽANO Ján Mičovský. Proti bolo hnutie Sme rodina, ktorého súčasťou sú aj dvaja bývalí členovia klubu OĽANO. Novelu nepodporil ani zvyšok opozície. Katarína Hatráková (nezaradená) sa zdržala.



Stranu Za ľudí mrzí, že zmena neprešla. Hovorí o jeho nadužívaní generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. "Paragraf 363 je nebezpečným nástrojom v zlých rukách. Pointou je, aby generálny prokurátor nemal možnosť zastaviť stíhanie pred súdom, ktorý má rozhodovať o vine či nevine obvineného," uviedla strana. Naďalej chce presadzovať, aby mala polícia rozviazané ruky.