Návrh odmeny pre oznamovateľov korupcie neprešiel do druhého čítania

Bratislava 10. februára (TASR) - Oznamovatelia korupcie nateraz nebudú mať nárok na odmenu vo výške 50 percent zo sumy majetku navrátenej štátu. Plénum Národnej rady (NR) SR odmietlo návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý to predpokladal. Predložili ho poslanci za OĽANO.



Okrem doterajšej paušálnej a nenárokovateľnej odmeny oznamovateľa korupcie navrhovali poslanci aj podielovú odmenu, ktorá by bola nárokovateľná. Malo ísť o odmenu vo výške 50 percent zo sumy vymoženej pre štát. Návrhom chceli tiež rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu byť nahlasovateľmi korupcie. Išlo by aj o uchádzačov o zamestnanie.



Návrh obsahoval aj to, aby oznamovateľmi korupcie mohli byť aj tí, ktorí sa o korupcii dozvedia v rámci svojej činnosti, napríklad pri poskytovaní bezpečnostných a detektívnych služieb.



Chceli tiež zaviesť oceňovanie oznamovateľov formou ceny Juraja Langsfelda. Udeľoval by ju predseda vlády SR.