Návrh SNS na zjednodušenie rekonštrukcií internátov plénum odmietlo

Bratislava 22. októbra (TASR) - Parlament odmietol novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne koaličnej SNS, ktorou chceli poslanci zjednodušiť rekonštruovanie školských internátov a domovov, polikliník a nemocníc. Zriaďovateľom malo byť umožnené ísť do výberového konania s tým, že oslovia tri firmy, a zvýšiť sa mala aj celková suma obstarávania. Za prijatie návrhu hlasovalo 61 poslancov, proti bolo 49 a 23 sa zdržalo. Celkovo bolo prítomných 133 poslancov.



S cieľom zjednodušenia postupov verejného obstarávania pri rekonštrukciách internátov základných, stredných a vysokých škôl, polikliník a nemocníc poslanci navrhovali zadefinovať na tento účel stavebné práce v hodnote do troch miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) ako zákazku s nízkou hodnotou.



Okrem zvýšenia limitu na uvedené stavebné práce sa návrhom mala zaviesť aj povinnosť hospodárskej súťaže formou povinného zapojenia minimálne troch hospodárskych subjektov, ak ide o zákazku na predmetné stavebné práce nad 180.000 eur bez DPH. "Pri zákazkách do 180.000 eur bez DPH sa zachováva doterajší právny stav. V prípadoch zákaziek na uvedené stavebné práce nad 180.000 eur bez DPH sa zároveň umožňuje uzavrieť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom v rámci limitu, ktorý bol upravený už v predchádzajúcich predpisoch pri rokovacom konaní so zverejnením pre nadlimitné zákazky," uviedli poslanci.



Zmeny mali začať platiť od 1. januára 2020.