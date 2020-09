Návrh upravujúci oblasť potratov rozdeľuje poslancov

Bratislava 27. septembra (TASR) – Návrh úpravy zákona o zdravotnej starostlivosti v oblasti potratov, vrátane zapracovaných podnetov, je zmierlivý a smeruje k ochrane života matiek. Myslí si to predseda poslaneckého klubu OĽANO v Národnej rade SR Michal Šipoš. "Som rád, že došlo pri návrhu ku kompromisu a nie je o tom, že by sme chceli úplne zakazovať interrupcie," povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Oponuje mu predsedníčka zdravotníckeho výboru v parlamente Jana Bittó Cigániková (SaS). "Je, samozrejme, v poriadku sa snažiť o znižovanie počtu interrupcií, ale z dvoch prístupov, ktoré možno zvoliť, si namiesto vzdelávania a osvety vybrali predkladatelia cestu zákazov," povedala v televíznej debate. Ak by sa do predlohy novely dostal aj návrh umožňujúci medikamentózne vykonanie potratu či rozdelenie príspevku pri narodení ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa, zahlasovala by za novelu.



Bývalý minister zdravotníctva Richard Raši z novovzniknutej strany Hlas - sociálna demokracia je presvedčený, že súčasná právna úprava v tejto oblasti je dostatočná. "Otváranie tejto témy, ktorá ešte viac polarizuje už i tak výrazne rozdelenú spoločnosť, v tomto čase vôbec nie je vhodné," upozornil.



Podľa predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu nerieši predkladaný návrh poslancov OĽANO súčasný, podľa neho bezbrehý, liberálny zákon. "Je načase ho sprísniť a aspoň trocha chrániť deti, ktoré sa nemôžu brániť," povedal.