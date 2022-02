Návrh vyhlásenia NR SR odsudzuje agresiu Ruska a podporuje Ukrajine

Bratislava 25. februára (TASR) - Navrhované vyhlásenie Národnej rady (NR) SR k situácii na Ukrajine čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. V prípade schválenia by parlament požiadal Rusko o návrat k rokovaciemu stolu a úprimné hľadanie riešenia mierovou cestou. Vyjadriť by mohol tiež plnú podporu Ukrajine. O návrhu vyhlásenia majú poslanci NR SR rokovať na piatkovej mimoriadnej schôdzi.



Vo vyhlásení sa navrhuje zdôrazniť, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu – je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko. "Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu," konštatuje sa v návrhu.



Parlament by mohol tiež požiadať Rusko, aby okamžite zastavilo vojenskú operáciu a bezpodmienečne stiahlo všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovalo nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.



NR SR by v prípade schválenia vyhlásenia mala tiež vyzvať Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a umožnila bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým osobám v núdzi.



Parlament by v ňom mohol tiež potvrdiť, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny.



Návrh vyhlásenia obsahuje tiež odsúdenie tragických strát na životoch a ľudského utrpenia spôsobeného agresiou, "za ktorú nesie Ruská federácia plnú zodpovednosť, a vyjadruje solidaritu s obeťami".



Národná rada SR by mohla tiež vyjadriť plnú podporu Ukrajine a jej občanom. Zároveň sa vo vyhlásení navrhuje vyjadriť sústrasť nevinným obetiam agresie. "Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovensko," uvádza sa v návrhu dokumentu.



Národná rada SR by mohla vo vyhlásení opätovne deklarovať aj svoju "neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc".



Súčasťou vyhlásenia by mohlo byť aj zdôraznenie, že občania SR sú solidárni so susedným ukrajinským národom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať. "Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy," uvádza sa v návrhu vyhlásenia.



Posledné ustanovenie návrhu vyhlásenia konštatuje, že NR SR stojí pri ľude Ukrajiny a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch.