Návrh vyhlášky má dosiahnuť humanizáciu výkonu trestu odňatia slobody
Súvisí to so znížením miery nevyhnutnosti uplatňovania jednotlivých obmedzení odsúdených.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelizovaný návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu formu efektivity humanizácie výkonu trestu odňatia slobody. Súvisí to so znížením miery nevyhnutnosti uplatňovania jednotlivých obmedzení odsúdených.
Zmeny, ktoré má návrh vyhlášky priniesť, sa týkajú najmä ustanovení o individualizácii procesu zaobchádzania s odsúdenými, prenesenia kompetencie rozhodovať o zmene spôsobu výkonu trestu a určovaní spoločného spôsobu výkonu trestu do pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže či zaraďovania odsúdených do práce v súvislosti s pracovnou odmenou a podmienkami jej poskytovania.
Doplniť sa majú aj náležitosti, ktoré musí obsahovať nariadenie výkonu trestu. Navrhovaná zmena zároveň reflektuje legislatívne zmeny upravujúce elektronický výkon verejnej moci. Taktiež sa má rozšíriť možnosť pre odsúdených nastúpiť do výkonu trestu aj v inom ústave, ako určil súd. Rozšíriť sa má aj okruh informácií, s ktorými musí personál oboznámiť odsúdeného.
Cieľom predloženého návrhu vyhlášky ako vykonávacieho právneho predpisu je primárne jeho zosúladenie s novelizovaným zákonom o výkone trestu odňatia slobody, ktorý Národná rada SR prijala 21. októbra 2025 s účinnosťou od 1. júla. Podľa neho bude po novom o zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia vo výkone trestu odňatia slobody rozhodovať namiesto súdu Zbor väzenskej a justičnej stráže. Nová legislatíva upúšťa od umiestňovania odsúdených na doživotie do špecifického oddielu. Novelou sa odstraňuje zákaz telefonovania ako druh disciplinárneho trestu, ako aj zákaz telefonovania počas výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu.
Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. júla.
Zmeny, ktoré má návrh vyhlášky priniesť, sa týkajú najmä ustanovení o individualizácii procesu zaobchádzania s odsúdenými, prenesenia kompetencie rozhodovať o zmene spôsobu výkonu trestu a určovaní spoločného spôsobu výkonu trestu do pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže či zaraďovania odsúdených do práce v súvislosti s pracovnou odmenou a podmienkami jej poskytovania.
Doplniť sa majú aj náležitosti, ktoré musí obsahovať nariadenie výkonu trestu. Navrhovaná zmena zároveň reflektuje legislatívne zmeny upravujúce elektronický výkon verejnej moci. Taktiež sa má rozšíriť možnosť pre odsúdených nastúpiť do výkonu trestu aj v inom ústave, ako určil súd. Rozšíriť sa má aj okruh informácií, s ktorými musí personál oboznámiť odsúdeného.
Cieľom predloženého návrhu vyhlášky ako vykonávacieho právneho predpisu je primárne jeho zosúladenie s novelizovaným zákonom o výkone trestu odňatia slobody, ktorý Národná rada SR prijala 21. októbra 2025 s účinnosťou od 1. júla. Podľa neho bude po novom o zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia vo výkone trestu odňatia slobody rozhodovať namiesto súdu Zbor väzenskej a justičnej stráže. Nová legislatíva upúšťa od umiestňovania odsúdených na doživotie do špecifického oddielu. Novelou sa odstraňuje zákaz telefonovania ako druh disciplinárneho trestu, ako aj zákaz telefonovania počas výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu.
Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. júla.