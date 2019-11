Návrh zákona o krížovom vlastníctve považuje ZP Dôvera za populistický

Bratislava 12. novembra (TASR) – Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera považuje návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva, inak nazývaného aj zákon o tzv. krízovom vlastníctve v zdravotníctve, za "populistický". V utorok to na tlačovej konferencii uviedol riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Marian Faktor.



Predkladateľmi návrhu sú nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, Lucia Žitňanská, Martin Poliačik, Viera Dubačová a Alan Suchánek. "Predkladaný návrh zákona zakazuje súčasné vlastníctvo alebo efektívnu kontrolu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti inej ako lekárenskej starostlivosti, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v lekárenskej oblasti a zdravotnej poisťovne," uvádza sa v dôvodovej správe.



Ambíciou poslancov je to, aby prostriedky z verejného zdravotného poistenia boli vynakladané účelne. Efektívnym spojením dvoch subjektov, z ktorého jeden subjekt poukazuje finančné prostriedky a druhý ich využíva, je však podľa predkladateľov vylúčená akákoľvek možnosť kontroly účelnosti využitia daných prostriedkov z dôvodu výrazného konfliktu záujmov.



"V dôvodovej správe sú všeobecné tvrdenia a neexistuje žiaden dôkaz o zneužívaní krížového vlastníctva. Hypotéza, že dôjde k zvýšeniu kvality alebo efektívnosti, nie je korektná, nie je správna. Je to populistické," komentoval Faktor, podľa ktorého návrh hovorí aj o tom, že pri určitom prepojení medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je vylúčená "akákoľvek možnosť kontroly, účelnosti, využitia prostriedkov z dôvodu výrazného konfliktu záujmov".



Zákon tiež podľa Faktora uvádza, že takéto krížové vlastníctvo môže viesť k predpisovaniu zbytočných liekov, umožňuje dotovanie stratových odvetví na úkor iných alebo vyvoláva podozrenie, že zdravotná poisťovňa môže preferovať určitých poskytovateľov. "Dovolím si povedať, že žiadne z týchto rizík v slovenskom zdravotníctve neexistuje. Možno aj preto tam nie je žiadna konkrétnosť, že by niekto povedal, že došlo k nejakému zneužitiu," mieni.



Faktor sa tiež pýta, či môže zdravotná poisťovňa využívať alebo zneužívať vzťah s lekárňami. "Zo zákona má každá zdravotná poisťovňa povinnosť uzatvoriť zmluvu s každou lekárňou. Za lieky platí ceny, ktoré definuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Nie je tam žiadna možnosť, aby zdravotná poisťovňa lekáreň preferovala," tvrdí.



Tiež uviedol, že v rámci poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú jednotkové ceny dohadované so slovenskými asociáciami. "Neexistuje výnimka pre ambulancie, ktoré sú súčasťou Svetu zdravia alebo sietí polikliník Pro Care. Neexistuje výnimka v jednotkovej cene. Tie jednotkové ceny, ktoré sa vyrokujú so slovenskými asociáciami, má ambulancia, či je súkromná, štátna či v Svete zdravia alebo kdekoľvek inde. Cena je diferencovaná na základe plnenia parametrov kvality a efektívnosti, ktoré sú rovnako totožné pre všetkých poskytovateľov bez rozdielu," prízvukoval.



Rovnako poukázal na to, že lekári – špecialisti pracujú v bezlimitnom prostredí. "To platí pre všetkých, nie pre konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže nie je možné, aby k takémuto zneužívaniu pri súčasných pravidlách dochádzalo," myslí si.



"Riziká, ktoré sú pomenované v dôvodovej správe, sú všeobecné floskuly. V denno-dennom praktickom a reálnom živote neexistuje príklad zneužívania krížového vlastníctva. Tie kontrolné mechanizmy, ktoré na Slovensku máme, sú dostatočné," dodal Faktor s tým, že ho mrzí, ak prevláda názor, že zákazom krížového vlastníctva sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti. "Ak zakážeme krížové vlastníctvo, nedôjde k zmene zdravotnej starostlivosti," uzavrel.