< sekcia Slovensko
Návrh zmien pri voľbe zo zahraničia je v parlamente, predložil ho Smer
Zaviesť sa novelou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za koaličný Smer-SD predložili do parlamentu novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Tá upravuje okrem iného voľbu zo zahraničia. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Novela takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
„Nová právna úprava reflektuje na dlhoročnú požiadavku voličov žijúcich v cudzine zúčastniť sa na osobnom hlasovaní v celoštátnych voľbách na zastupiteľských úradoch a umožniť tak výkon práva voliť na území štátu, v ktorom sa voliči v čase volieb nachádzajú, bez nutnosti cestovať na územie SR na účely vykonania volebného aktu, respektíve bez nutnosti realizácie úkonov súvisiacich s voľbou poštou,“ ozrejmili predkladatelia.
Navrhli zaviesť hlasovanie na zastupiteľských úradoch okrem volieb do parlamentu a referenda aj pre prezidentské voľby. „Doteraz mohli voliči bez trvalého pobytu na území SR hlasovať vo voľbách prezidenta SR výlučne osobne v deň konania volieb vo volebnej miestnosti na území SR, na základe dopísania do zoznamu voličov po predložení cestovného dokladu vydaného SR. Nahradením osobného hlasovania vo volebnej miestnosti na území SR hlasovaním na ambasáde sa tejto skupine voličov významne zvýši nielen ich voličský komfort, ale tiež reálna dostupnosť možnosti aktívne sa podieľať na voľbe hlavy štátu zo zahraničia,“ argumentovali.
Novelou sa takisto mení nastavenie výpočtu volebnej kaucie pre parlamentné voľby a pre voľby do Európskeho parlamentu. Suma sa má po novom odvíjať od výšky priemernej mesačnej mzdy. Pri parlamentných voľbách má byť kaucia vo výške 25-násobku priemernej mesačnej mzdy namiesto 17.000 eur a pri eurovoľbách vo výške 2,5-násobku priemernej mesačnej mzdy namiesto 1700 eur.
„Súčasná výška volebnej kaucie sa nemenila od jej zavedenia, pričom jej výška už nepredstavuje relevantnú sumu na preukázanie vážnosti kandidatúry do orgánov takého významu, akými sú NR SR a Európsky parlament. Takýto mechanizmus výpočtu výšky volebnej kaucie zabezpečí primeraný rast alebo pokles výšky volebnej kaucie v závislosti od objektívneho ekonomického ukazovateľa v hospodárstve SR,“ dodali poslanci s tým, že tento mechanizmus výpočtu reflektuje na závery nálezu Ústavného súdu SR.
Úprava by mala byť v prípade schválenia účinná od 1. septembra 2026.
