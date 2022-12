Návrh zonácie NP môže podľa Lesov SR znížiť zamestnanosť v regiónoch

Ružomberok 13. decembra (TASR) – Najnovší návrh zonácie národných parkov (NP) môže podľa štátneho podniku Lesy SR znížiť zamestnanosť v regiónoch. Zmenšiť by sa po novom mala aj produkcia drevnej hmoty na trhu a potenciál jej spracovania v drevárskom priemysle. Súvisí to s plánovaným prechodom kompetencií z Lesov SR na správy národných parkov, ktoré budú spravovať dotknuté územia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Lesov SR Daša Makanová.



"Predpokladom pre akýkoľvek zonačný proces je spolupráca všetkých zainteresovaných skupín, nielen organizácií ochrany prírody. Pri takýchto procesoch je nevyhnutné zohľadniť okrem environmentálneho aj sociálny a ekonomický pilier. Len v takomto prípade bude možné zonačné návrhy považovať za kvalitné a udržateľné," povedala hovorkyňa.



Zdôraznila, že prípravu zonačných návrhov, kde rozhodujúcim kritériom je druh vlastníctva, nepovažuje štátny podnik za zmysluplnú. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR totiž avizovalo, že stupeň ochrany prírody chcú zvýšiť len na štátnych pozemkoch a na súkromných zachovajú súčasný stav.



MŽP začiatkom decembra predstavilo zonáciu troch NP - Veľkej Fatry, Slovenského krasu a Polonín. Na návrhy čakajú Tatranský národný park, Malá Fatra a NP Nízke Tatry. Vyhlásenie zonácií šiestich NP má vláda vo svojom legislatívnom pláne úloh naplánované na december. Slovenský raj, Muránska planina a Pieniny zonáciu už majú.