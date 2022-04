Návrh zrušiť polročné prázdniny Slovenskú komoru učiteľov prekvapil

Bratislava 23. apríla (TASR) - Legislatívny návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušiť polročné prázdniny Slovenskú komoru učiteľov (SKU) prekvapil. Očakávali by, že bude vopred konzultovaný s pedagogickou verejnosťou, čo sa podľa komory vôbec nestalo. Pre TASR to uviedla Soňa Puterková zo SKU.



"Pre zrušenie ministerstvo neuviedlo v dôvodovej správe žiadne argumenty. Ak polročné prázdniny nepostačujú na regeneráciu žiakov, potom je ich zrušenie nelogicky presne opačným krokom," uviedla Puterková. SKU si myslí, že polročné prázdniny sú pre žiakov skôr akýmsi výdychom za zavŕšením školského polroka. "Pre zamestnancov škôl by tento jeden deň nemal spôsobovať žiadne problémy, majú dostatok inej práce aj bez školského vyučovania, alebo, ak majú tento deň zahrnutý v pláne dovoleniek, môžu čerpať dovolenku," poznamenala Puterková.



Jediným relevantným argumentom z dôvodovej správy k návrhu tak podľa jej slov zostáva záujem rodičov, ktorí si nedokážu zabezpečiť na tento deň opatrovanie detí. "Rozumieme tomu v kontexte ich skúsenosti z posledných dvoch covidových rokov, ktoré boli pre nich organizačne mimoriadne náročné, ale v čase normálnej školskej dochádzky, akú, pevne veríme, budeme v budúcnosti mať, ani tento argument neobstojí," povedala.



SKU je pripravená o tomto návrhu diskutovať aj v širších súvislostiach, domnieva sa však, že školstvo má aktuálne aj dlhodobo oveľa náročnejšie úlohy než riešenie "pseudoproblému polročných prázdnin". "Zaoberanie sa touto otázkou pokladáme za mrhanie časom a energiou odborníkov v rezorte. V prípade prijatia návrhu sa minister školstva zapíše do myslí detí ako ten, kto im zrušil prázdniny," uzavrela Puterková.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje zrušenie polročných prázdnin, ktoré trvajú jeden deň. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú predložil rezort školstva do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Trvanie polročných prázdnin neprináša podľa rezortu školstva žiadne pozitívne vplyvy na žiakov v školách. Z aplikačnej praxe podľa ministerstva vyplýva, že polročné prázdniny nepostačujú na regeneráciu žiakov a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl alebo pre zákonných zástupcov žiakov.