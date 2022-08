Mimoparlamentné strany: Návrh zvýšenia miezd sestier nie je uspokojivý

Bratislava 22. augusta (TASR) - Viaceré mimoparlamentné subjekty poukazujú, že návrh zvýšenia miezd sestier nie je pre ne uspokojivý. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli strana Hlas-SD, hnutie KDH a Progresívne Slovensko (PS).



Exminister zdravotníctva a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši skonštatoval, že návrh mzdovej úpravy sestrám je len čiastkovým riešením. "Verím, že neprichádza veľmi neskoro," uviedol. Poukázal, že sestry samy tvrdia, že návrh nie je pre ne úplne uspokojivý. Doplnil, že vláda počas pandémie, keď sa podľa neho začal boj o zdravotníka, neurobila s ich platmi nič.



Navrhované mzdy nie sú podľa tímlíderky KDH pre zdravotníctvo Moniky Kolejákovej také atraktívne, aby sestry neodišli do zahraničia alebo inej pracovnej sféry. "Navrhnuté zmeny v odmeňovaní len jednej tretiny sestier, ktorých sa to týka, považuje KDH za plátanie diery," reagovala. Poukázala, že sa nevie, akým mechanizmom sa navýšené prostriedky k sestrám dostanú, pretože rozpočet na rok 2023 dosiaľ nie je schválený.



Aj predseda PS Michal Šimečka pripomenul, že návrh zvýšenia platov považuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek za málo motivujúci. Cieľom by pritom podľa neho malo byť zabezpečenie takých platov, aby lekári a sestry nemali dôvod odchádzať do okolitých krajín a aby do slovenského zdravotníctva prichádzali noví absolventi. "Zdravotníctvo potrebuje systematické financovanie a zdroje na reformu," dodal.



Návrh zvýšenia platov sestrám v nemocniciach predstavili vo štvrtok 18. augusta minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Má to byť predmetom verejnej diskusie.