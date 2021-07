Návrhári majú ešte tri dni, aby sa prihlásili na Fresh Fashion Contest

Bratislava 13. júla (TASR) - Mladí módni tvorcovia majú ešte tri dni, aby sa prihlásili na Fresh Fashion Contest. Súťaž s uzávierkou v piatok (16. 7.) vyhlásila platforma pre slovenských a českých módnych tvorcov Fashion LIVE! Víťaz získa finančný príspevok na vytvorenie novej kolekcie a možnosť predstaviť svoju tvorbu na jeseň na móle 8. ročníka podujatia Fashion LIVE!.



Do súťaže sa môžu zapojiť slovenskí a českí dizajnéri vo veku do 26 rokov, ktorí túžia odštartovať svoju kariéru v módnom priemysle. Fashion LIVE! tak nadväzuje na dlhoročnú tradíciu oceňovania mladých talentovaných tvorcov, ktorí získajú nielen finančný príspevok, ale aj možnosť prezentovať svoju kolekciu pred publikom. "Víťaz súťaže vytvorí aj šaty pre moderátorku odovzdávania Cien Nadácie Tatra banky, Adelu Vinczeovú. Večerná toaleta pre múzu sa následne stane majetkom Slovenskej národnej galérie a zaradí sa do širokej zbierky šiat od etablovaných slovenských dizajnérov," uviedla za partnera súťaže Milada Halová.



Organizátori očakávajú, že sa do súťaže prihlásia najmä študenti dizajnových odborov, ale aj laici, ktorí spĺňajú vekovú hranicu a doteraz neprezentovali svoju tvorbu samostatnou autorskou módnou prehliadkou. Svoje portfólio a potrebné podklady môžu zasielať elektronicky do 16. júla na meetus@bratislavafashion.live. "Súťažné práce musia obsahovať kontaktné údaje súťažiaceho, jeho krátke CV, výber z portfólia tvorby, písomné predstavenie kolekcie, moodboard a skice jednotlivých modelov," vysvetľuje Zora Husarčíková, manažérka podujatia Fashion LIVE! Súťažné návrhy kolekcií, ktoré bude hodnotiť päťčlenná porota, sa musia skladať z najmenej piatich dámskych a piatich pánskych modelov.



Ústrednou témou, ktorou sa majú inšpirovať súťažné práce, je výzva "Rethink me" – prehodnoť seba. "Radi by sme videli rôzne prístupy súťažiacich, ktorí prekopú zabehnuté postupy v móde, redefinujú materiály, strihy a vsadia na inováciu," vysvetľuje Husarčíková s tým, že v súťažných prácach bude porota hodnotiť uchopenie a rozpracovanie témy, inovatívnosť, dôraz na udržateľnosť, dizajn, nositeľnosť a komerčný potenciál pri predaji.