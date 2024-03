Navrhli ústavný zákon, ktorý by umožňoval odstrel medveďov

Galanta 27. marca (TASR) - Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Galante schválila návrh ústavného zákona, ktorý má riešiť situáciu so zvýšeným výskytom medveďov v intravilánoch a bezpečnostné riziká s tým súvisiace. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval po rokovaní kabinetu.



"Týmto zákonom sa stanovujú podmienky, pri splnení ktorých možno pristúpiť k odstrelu. Tie podmienky sú postavené tak, že v nejakom rozumnom čase budeme vedieť tento problém vyriešiť," dodal Fico.



Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) spresnil, že zákon umožňuje v okolí miest a obcí vytvoriť 500 m bezpečnostnú zónu. "Pokiaľ sa do tejto zóny dostane medveď, je jasné, že výrazne stratil plachosť a zvyšuje sa riziko stretu s človekom. Ak sa bude medveď nachádzať v tejto zóne, bude možné pristúpiť k jeho likvidácii bez správneho konania," vysvetlil Taraba. "Odstrel budú môcť vykonať nielen členovia zásahového tímu, ale aj poľovníci, policajti, v národných parkoch aj ich správcovia," informoval.



Zdôraznil, že návrh je "absolútne právne čistý". Načasovanie návrhu vysvetlil tým, že prichádza čas prebúdzania sa medveďov zo zimného spánku a ich vyššej koncentrácie v okolí sídiel. "Ústavným zákonom to dávame preto, aby to mimovládky nemohli zastaviť na ústavnom súde," uviedol Taraba.



Šéf envirorezortu sa chce stretnúť s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) a hovoriť o prípadnom mimoriadnom rokovaní parlamentu o návrhu.



Návrh ústavného zákona o ochrane pred útokmi chráneného živočícha má podľa predkladacej správy najmä vytvoriť jednotný právny rámec, ktorým sa ustanovia osobitné výnimky, keď je potrebné, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka. Reaguje primárne na opakujúce sa situácie, keď bol výskyt medveďa hnedého zaznamenaný v husto osídlených oblastiach či katastrálnych územiach obcí. Predkladatelia navrhujú, aby bol účinný dňom vyhlásenia.