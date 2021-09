Navrhli vymenovať brigádnych generálov a povýšenie na generálporučíka

Bratislava 8. septembra (TASR) - Plukovníci Alexander Kollárik a Slavomír Verčimák majú byť vymenovaní do vojenskej hodnosti brigádneho generála. Generálmajor Vladimír Šimko má byť povýšený do hodnosti generálporučíka. Návrhy v stredu schválila vláda. Zároveň vzala na vedomie návrh ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) na mimoriadne vymenovanie plukovníka vo výslužbe Ivana Bellu do vojenskej hodnosti brigádny generál.



V súčasnosti je v rezorte Ministerstva obrany SR a v Ozbrojených silách Slovenskej republiky plánovaných 16 funkcií s generálskou vojenskou hodnosťou, z ktorých je 13 funkcií obsadených profesionálnymi vojakmi s rovnakou vojenskou hodnosťou, ako je plánovaná na funkcii, jedna funkcia je obsadená profesionálnym vojakom v nižšej generálskej hodnosti, než je plánovaná na funkciu, jedna funkcia je obsadená profesionálnym vojakom vo vojenskej hodnosti plukovník a jedna funkcia je neobsadená.



Celkový počet a zloženie generálskych hodností je porovnateľný s podobnými okolitými štátmi a zodpovedá požiadavke vyváženosti v celkovej štruktúre dôstojníkov.



Podľa Ústavy SR vymenúva a povyšuje generálov prezident Slovenskej republiky. Návrhy na vymenovanie profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka do vyššej generálskej hodnosti predkladá prezidentovi vláda na návrh ministra obrany.