Návrhom na Lipšica sa bude zaoberať druhá disciplinárna komisia

Bratislava 23. augusta (TASR) – Disciplinárnym návrhom, ktorý podal generálny prokurátor Maroš Žilinka na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, sa bude zaoberať 2. disciplinárna komisia Generálnej prokuratúry (GP) SR. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.



„Návrh generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku z 13. augusta na začatie disciplinárneho konania proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi bol zaslaný predsedníčke 2. disciplinárnej komisie GP SR, ktorej bola disciplinárna vec pridelená," povedala hovorkyňa. Dodala, že navrhovateľ podal totožný návrh aj Najvyššiemu správnemu súdu SR.



Predsedníčkou 2. disciplinárnej komisie je Silvia Fabová z Krajskej prokuratúry Trenčín a ďalší dvaja členovia sú prokurátori z GP SR.



Žilinka podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Lipšicovi 13. augusta. Disciplinárneho previnenia sa mal dopustiť tým, že bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry.



Lipšic poukázal na to, že vyjadrenia padli v čase, keď boli v médiách opakovane šírené nepravdivé informácie o údajnej „manipulácii" pri vyšetrovaní najzávažnejších káuz, a to aj zo strany verejných funkcionárov. Považoval za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry.