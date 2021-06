Návrhom presunu lesov v NP by sa mal parlament zaoberať v stredu

Bratislava 26. júna (TASR) - Návrh novely zákona, ktorým sa majú presunúť pozemky v chránených územiach pod ochranárov, schválila koaličná rada. Parlament by sa ňou mal zaoberať v stredu (30. 6.). Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Poslanec za OĽANO a jeden z predkladateľov návrhu Jaromír Šíbl povedal, že druhé čítanie novely presunuli na septembrovú schôdzu, aby sa cez leto vytvoril priestor na diskusiu a pripomienky. Koaličná SaS, OĽANO aj Sme rodina deklarovali, že návrh z NR SR nestiahnu. Strana Za ľudí s novelou súhlasí.



Prekladatelia návrhu sa dohodli s ministerstvom životného prostredia, že druhé čítanie novely sa uskutoční na septembrovej schôdzi. Chcú si nechať trojmesačný priestor na prediskutovanie návrhu, priblížil Karahuta. Počas toho sa vyčlenia dva týždne na medzirezortné pripomienkové konanie. Vyjadriť a zaslať pripomienky k návrhu tak budú môcť všetky dotknuté strany.



"Nebránime sa ďalším vylepšeniam a doplnkom. Chceme diskutovať so všetkými záujmovými skupinami, aby bol výsledný návrh zákona čo najlepší, samozrejme, so zachovaním základnej myšlienky návrhu," poznamenal pre TASR Šíbl.



Hovorca SaS Ondrej Šprlák poukázal, že reforma v chránených územiach je spoločným návrhom koaličných poslancov, ktorý vychádza z programového vyhlásenia vlády. "Za stranu SaS neplánujeme stiahnuť podpis z tejto novely," deklaruje.



Za ľudí súhlasí s návrhom prevodu štátnych pozemkov v národných parkoch pod štátnu ochranu prírody. "Tejto téme sa aktívne venujeme a považujeme ju za jednu z priorít, ktoré sú aj v programe strany Za ľudí a rovnako aj v koaličnej zmluve," podotkla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.



Je podľa nej dôležité, aby návrhu predchádzala diskusia a došlo k riešeniu medzi ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) a šéfom envirorezortu Jánom Budajom (OĽANO). Dodala, že v súčasnosti sa ťažko hľadá rovnováha medzi lesníkmi, ochranármi a záujmami verejnosti.



Zjednotiť správu Tatranského národného parku pod ministerstvo životného prostredia mal aj návrh zákona z dielne nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Kollára. Ten nakoniec návrh z rokovania parlamentu stiahne a podporí návrh skupiny koaličných poslancov o reforme národných parkov (NP).



Zmenu v riadení národných parkov ohlásil Budaj s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci.



Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva. Návrh z parlamentu požadovali stiahnuť napríklad mimoparlamentné KDH či platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska.