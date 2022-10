Navrhujú skrátiť maximálnu skúšobnú dobu pri podmienečných trestoch

Bratislava 16. októbra (TASR) - Maximálna dĺžka skúšobnej doby v prípade podmienečného odkladu trestu odňatia slobody by sa mohla skrátiť z piatich na tri roky. Vyplýva to z navrhovanej novely Trestného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



"Príliš dlhé skúšobné doby sa v praxi z hľadiska postojov páchateľa k spáchanej trestnej činnosti a miery úspešnosti reintegrácie páchateľa do spoločnosti neosvedčili a ukázali sa ako kontraproduktívne," argumentuje rezort v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Ministerstvo tvrdí, že pri neúmerne dlhej skúšobnej dobe sa výrazne zvyšuje riziko konaní, ktoré môžu odôvodňovať rozhodnutie súdu o jej neosvedčení. "Dlhá doba medzi spáchaním trestného činu a koncom skúšobnej doby tiež spôsobuje, že sa stráca účel trestu a jeho prevýchovný efekt. Neprimerane dlhá skúšobná doba má vplyv na osobný a pracovný život odsúdeného, na jeho rodinu a na možnosti začleniť sa primerane situácii do spoločnosti, čo má opačný efekt, ako je prevýchova páchateľa," spresnil rezort.



Návrh novely Trestného zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Jej nástupca Viliam Karas považuje reformu trestných kódexov za jednu z priorít. Navrhovaná legislatíva chce okrem iného motivovať sudcov na ukladanie alternatívnych trestov. Priniesť má aj lepšiu vymožiteľnosť náhrady škody.