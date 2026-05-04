< sekcia Slovensko
Návrhy na Cenu ministerky kultúry SR možno predkladať do konca mája
Rezort spresnil, že nominácie možno predkladať v prípade návrhu na cenu za výnimočný prínos v oblasti umenia i dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Nominácie na Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2025 možno predkladať do konca mája. Upozornilo na to Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojom webe.
Rezort spresnil, že nominácie možno predkladať v prípade návrhu na cenu za výnimočný prínos v oblasti umenia i dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry. Rovnako aj v prípade ceny za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti.
„Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny,“ upozornilo ministerstvo s odkazom na svoju webovú stránku.
Avizuje tiež, že samotné udelenie cien sa uskutoční na prelome leta a jesene.
Rezort spresnil, že nominácie možno predkladať v prípade návrhu na cenu za výnimočný prínos v oblasti umenia i dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry. Rovnako aj v prípade ceny za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti.
„Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny,“ upozornilo ministerstvo s odkazom na svoju webovú stránku.
Avizuje tiež, že samotné udelenie cien sa uskutoční na prelome leta a jesene.