Návrhy na ochranu klímy sú podľa Hojsíka signálom, kam má EÚ smerovať

Bratislava/Brusel 2.marca (TASR) - Návrhy občianskych panelov Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) na ochranu klímy a prírody sú jasným signálom, kam má EÚ smerovať. Pre TASR to povedal europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko/Obnovme Európu).



"Odporúčania, ktoré zatiaľ konferencia priniesla sú v mnohých oblastiach, napríklad pri pôdohospodárstve veľmi ambiciózne. A to je dobre," povedal Hojsík. Privítal najmä návrh na environmentálne vzdelávanie na školách.



Návrhy na ochranu klímy a prírody sú podľa jeho slov jasným signálom aj pre poslankyne a poslancov Európskeho parlamentu. "Sú signálom toho, kam máme smerovať a za čo bojovať. A pre mňa to je v každom prípade záchrana klímy a spravodlivý prechod na zelenú ekonomiku," povedal europoslanec.



Konferencia o budúcnosti Európy občanom členských krajín umožňuje vyjadriť sa k budúcemu smerovaniu Únie. Jej súčasťou sú aj štyri občianske panely, ktoré svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Poslanci Európskeho parlamentu sa na januárovom plenárnom zasadnutí zaoberali odporúčaniami druhého a tretieho panelu CoFoE.



"V období, kedy sociálne siete spoločnosť polarizujú, prináša Konferencia o budúcnosti Európy priestor, ktorý môže ľudí spájať," povedal slovenský europoslanec.



Prinášať príležitosti na dialóg je podľa Hojsíka čoraz dôležitejšie a práve to považuje sa pridanú hodnotu tejto konferencie. Prístup "zdola nahor" podľa neho ukazuje, že Európa je stále verná svojim demokratickým hodnotám. "Budem rád, keď sa podobné iniciatívy uskutočnia aj v budúcnosti," povedal.



Europoslanec by "rád videl" vyššie zapojenie v rámci CoFoE na Slovensku. Pripomenul, že záujem o EÚ a dianie v nej je na Slovensku na základe posledných prieskumov celkovo nízky. "To je výzva, s ktorou sa musíme popasovať," povedal a zároveň dodal, že je dôležité podporovať ľudí k účasti na verejnom dianí.



"Ako pozitívum vnímam, že sa Slovensko pokúsilo priblížiť CoFoE občanom a občiankam aj iným spôsobom ako cez digitálnu platformu na ktorej prebieha konferencia," povedal. Ako negatívum však vníma nedostatočné zapojenie či reprezentáciu rómskej komunity.



Odporúčania všetkých panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.