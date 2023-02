NRSR:Návrhy zákonov týkajúce sa samospráv preložili na marcovú schôdzu

Bratislava 10. februára (TASR) - Rokovanie o dvoch návrhoch zákonov, ktoré sa týkajú samospráv, presunuli poslanci Národnej rady (NR) SR na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorej začiatok je naplánovaný na 14. marca. O presunutie požiadal Milan Vetrák (OĽANO) na základe dohody klubov SaS, OĽANO a Sme rodina.



Na marcovú schôdzu presunuli novelu zákona o obecnom zriadení. Navrhovaná legislatíva by mala rozšíriť viaceré kompetencie obecného zastupiteľstva a nezlučiteľnosť funkcie starostu a funkcie poslanca s inými funkciami. Precizovať sa majú ustanovenia o účasti poslancov na kontrolách. Poslanci tiež navrhujú, aby starosta bez súčinnosti obecného zastupiteľstva menoval len prvého prednostu po jeho nástupe do funkcie. Každého ďalšieho prednostu by mohol vymenovať len so súhlasom obecného zastupiteľstva. Návrhom sa tiež upravujú kompetencie hlavného kontrolóra.



Druhým návrhom chcú odobrať primátorom a starostom možnosť poberať odmenu k základnému platu v prípade, ak ani nepredložili návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok zastupiteľstvu na schválenie. Predpokladá to návrh novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov.